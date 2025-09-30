Men health tips : ಒಳ ಉಡುಪು ಧರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯವಾಗಬಹುದು. ಸಡಿಲ ಅಥವಾ ಬಿಗಿಯಾದ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೂ, ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾದ ಒಳ ಉಡುಪು ಧರಿಸುವುದು ಪುರುಷತ್ವದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾದ ಒಳ ಉಡುಪು ಧರಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಬಿಗಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಳ ಉಡುಪು ಬಿಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಪುರುಷರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಪುರುಷತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸೋಂಕುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಜಾಕೋಬ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ಮುರುಗಸುಂದರಂ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಧುಮೇಹಿಗಳೇ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಂತಿದ್ದೀರಾ.!? ಬಹುಷಃ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
2018 ರ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಗಿಯಾದ ಒಳ ಉಡುಪು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಗಿಯಾದ ಒಳ ಉಡುಪು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ವೃಷಣಗಳ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂತೆಯೇ, ಬಿಗಿಯಾದ ಒಳ ಉಡುಪು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಗಿಯಾದ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಚರ್ಮವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ತೊಡೆಸಂದು ಮತ್ತು ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ದದ್ದುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಬೆವರು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, ಬದಲಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾದ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ, ಬೆವರು ನಿಮ್ಮ ಜನನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮ ಮತ್ತು ಶೀತದಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಕಷಾಯ ಸೇವಿಸಿ..!
ಇವುಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ : ನಿಮ್ಮ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಆರಿಸುವಾಗ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾದ, ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿರದ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಬೆವರಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆರಿಸಿ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ ಉಡುಪು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಲೆಗ್ಗಿಂಗ್ಸ್, ನೈಟೀಸ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ಗೌನ್ಗಳಂತಹ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಚರ್ಮದ ದದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ-ಹೀರುವ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ.