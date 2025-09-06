English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ..! ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ತ್ವಚೆಯ ಕಾಂತಿ.. ಮೇಕಪ್‌ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ..!

natural beauty tips: ಮಾಲಿನ್ಯ, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ಚರ್ಮವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೂ ಅನೇಕ ಜನರು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ದುಬಾರಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಧೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಸುಲಭ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ, ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಸಹ ನೀವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 6, 2025, 06:40 PM IST
  • ಜನರು ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
  • ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸಹ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು

ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ..! ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ತ್ವಚೆಯ ಕಾಂತಿ.. ಮೇಕಪ್‌ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ..!

makeup-free skincare: ಹುಡುಗಿಯರು ಮೇಕಪ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ತಾವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಸಾಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ದುಬಾರಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮಗೆ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯ ದಿನಚರಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿಡಲು ಈ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಬೇಕು

ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿಡಲು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಕಿತ್ತಳೆ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಸೌತೆಕಾಯಿಯಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶವಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಒಳಗಿನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕಾನುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.

ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೂ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೂ, ಧೂಳು, ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಒಣಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಜ್ಞರು ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಲ್ಫೇಟ್-ಮುಕ್ತ, pH-ಸಮತೋಲಿತ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ ತೊಳೆಯಬಾರದು. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸೋಪ್ ಬಳಸಬಾರದು.

ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು.
ಜನರು ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೂರ್ಯನಿಂದಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಚ್ಚಬೇಕು. 

ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ 
ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸಹ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಜೆಲ್ ತರಹದ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡುತ್ತದೆ. 

ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ
ನಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸುಂದರವಾದ ಚರ್ಮಕ್ಕೂ ಸಹ ಅಗತ್ಯ. ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದಷ್ಟೂ, ನಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಮಂದವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.  ಪ್ರತಿದಿನ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ದಿಂಬಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಹೊದಿಕೆ ಇರುವ ದಿಂಬನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 

