ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಸಾಕುವ ಈ ವಸ್ತುವಿಗಿದೆ ವಿಷಸರ್ಪಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವ ಶಕ್ತಿ..! ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದಿದ್ದರೆ ಹಾವುಗಳು ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ

snake repellent: ಮನೆಗೆ ಹಾವು ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಓಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡುವ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಈ ವಿಧಾನಗಳು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಲಹೆಗಳಾಗಿವೆ.  

snake repellent: ಚಳಿಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಹಾವುಗಳು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಮನೆಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ತೀವ್ರ ಚಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವು ಜನರ ಮನೆಯೊಳಗೆ, ಬಾಗಿಲು ಹತ್ತಿರ, ಗೋದಾಮು, ಹಿಂಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾವು ಕಡಿದ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ.

ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯು ಬಹಳ ಅಸಹ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವಾಸನೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಹಾವುಗಳು ಹತ್ತಿರವೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದಿರುವ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ಹಾವುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಾವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ (Castor Oil). ಇದನ್ನು ಹಾವು ಅಡಗಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ, ಅದರ ತೀವ್ರ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಹಾವುಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ಫಿನಾಯಿಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಇನ್ನೂ ವೇಗವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಅವುಗಳ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆ ಹಾವುಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಿರಿಕಿರಿಯುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗ, ಬಾಗಿಲು ಹತ್ತಿರ, ಗೋಡೆಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಲ್ಲೂ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.

ಹಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಾರದು ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಾವುಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಹಾವನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಓಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಉರಗ ತಜ್ಞರು ಇದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೋಲು ಬಳಸಿ ಹಾವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚೀಲ ಅಥವಾ ಪೈಪ್‌ನೊಳಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಬಹುದು. ನಂತರ ಹಾವನ್ನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಜಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು.

ಹೀಗಾಗಿ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ, ಈರುಳ್ಳಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಿಶ್ರಣ ಅಥವಾ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೇ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೂರವಿಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನ.
 

