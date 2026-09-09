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ಈ ವಾಸನೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ... ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು!

ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ತಡೆಯಲು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಎಣ್ಣೆ, ಲವಂಗದ ಎಣ್ಣೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಲೆಮನ್‌ಗ್ರಾಸ್‌, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ಚೆಂಡುಹೂವಿನಂತಹ ತೀವ್ರ ವಾಸನೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಕೆಲವರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವು ಹಾವುಳನ್ನ 100% ತಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಖಾತರಿ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು, ಪೊದೆ-ಕಸ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ.  

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Sep 09, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 01:29 PM IST
ಈ ವಾಸನೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ... ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು!

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

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