Raw milk face pack: ಹಸಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅನೇಕ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನೀವು ಕೂಡ ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮವನ್ನ ಬಯಸಿದರೆ, ಹಾಲಿನ ಫೇಸ್ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕು.
ಈ ಫೇಸ್ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸಲು, ನಿಮಗೆ 2 ಚಮಚ ಹಸಿ ಹಾಲು, 1/2 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು 1/4 ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಎಲೆಯ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ 10 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ! 3-4 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಟೆನ್ಶನೇ ಇರಲ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಖ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾಲಿನ ಫೇಸ್ಪ್ಯಾಕ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ತೊಳೆಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಫೇಸ್ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮವನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನ ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮವನ್ನ ಮೃದುಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಇದನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸೀರಮ್ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಮೊಡವೆಗಳು ಮಾಯ: ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ
ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಫೇಸ್ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಈ ಫೇಸ್ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ತುಂಬಾ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಪ್ಯಾಚ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)