Oily skin care: ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮ, ಮೊಡವೆ ಮತ್ತು ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ದುಬಾರಿ ಕ್ರೀಮ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಬಹುದು.. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.. ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುಖ ತೊಳೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಖ ಮುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ. ಮುಖವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮುಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಮೊಡವೆ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೈಗೆ ಕೆಂಪು ದಾರ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅಶುಭ! ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್..
ಮುಖ ತೊಳೆಯುವಾಗ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಜ್ಜದೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹಸಿ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಹತ್ತಿರದ ಹಾಲಿನಿಂದ ಮುಖ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಒಣಗಿಸದೆ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಮಣ್ಣಿನ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಳಸಬಹುದು, ಇದನ್ನು ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟು ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ..
ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 3 ರಿಂದ 4 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹೆಚ್ಚು ಕರಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೂ, ಒಳಗೆ ಒತ್ತಡವಿದ್ದರೆ, ಮುಖವು ದಣಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬೆಳಗಿನ ಸೂರ್ಯನ ಮೊದಲ ಕಿರಣಗಳು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವು ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನೀವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ .
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೇರ್ ಡೈ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.. ಈ ಪುಟ್ಟ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ಬೇರಿನಿಂದಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು!