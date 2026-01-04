ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ 4 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮುಖ ಪಳ ಪಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ..!

Skin Care Routine : ಹೊಳೆಯುವ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಿಂದ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಮುಖದ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಆಧಾರಿತ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.
ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಟೋನಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಟೋನರ್ ಆಗಿ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮವು ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ, ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಟೋನರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸ್ಕಿಮ್ ಟೋನರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು, ನಂತರ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ.
ಟೋನರ್ ಹಚ್ಚಿದ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸೀರಮ್ ಹಚ್ಚಿ. ನೀವು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೀರಮ್ ಬಳಸಬಹುದು, ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಳಪು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಸೀರಮ್ ಹಚ್ಚಿದ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಹೊಳಪು ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಚ್ಚುವುದು ಸಹ ಅಗತ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಿರಣಗಳು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)