  ದಿಂಬು ಇಲ್ಲದೆ ಮಲಗಬಾರದಾ? ವೈದ್ಯರು ಏನಂತಾರೆ ನೋಡಿ!

ದಿಂಬು ಇಲ್ಲದೆ ಮಲಗಬಾರದಾ? ವೈದ್ಯರು ಏನಂತಾರೆ ನೋಡಿ!

Sleeping without pillow: ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನು ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೇ ಎದ್ದೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಕೆಲವರು ದಿಂಬು ಬಳಸದೇ ಮಲಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 9, 2026, 02:18 PM IST
  • ದಿಂಬು ಬಳಸಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಉಪಯೋಗವೇನು
  • ದಿಂಬು ಕೂದಲಿನ ಮೇಲಿನ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ದಿಂಬು ಇಲ್ಲದೆ ಮಲಗಬಾರದಾ? ವೈದ್ಯರು ಏನಂತಾರೆ ನೋಡಿ!

Sleeping without pillow: ಅನೇಕ ಜನರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನು ನೋವಿನಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ, ಕೆಲವರು ದಿಂಬು ಇಲ್ಲದೆ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಿಧಾನವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲ. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಿಂಬು ಇಲ್ಲದೆ ಮಲಗುವುದು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವವರು ದಿಂಬನ್ನು ಬಳಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಮ್ಮ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವವರು ದಿಂಬು ಇಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದರೆ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಅಸಹಜ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಬಾಗುತ್ತದೆ ದಿಂಬನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರೆ, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಕ್ರರೇಖೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಇದು ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂಳೆ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿ.ಎಲ್ ಇದನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್‌ಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ..ದಿಂಬು ಇಲ್ಲದೆ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ತಲೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಜೋಡಣೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದೇಹದ ಭಂಗಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ!

ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ದಿಂಬು ಕೂದಲಿನ ಮೇಲಿನ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು..ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮಲಗುವವರು ತಲೆ ಮತ್ತು ಭುಜದ ನಡುವೆ ಅಂತರವಿರುತ್ತದೆ. ದಿಂಬು ಇಲ್ಲದೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದಿಂಬು ಇಲ್ಲದೆ ಮಲಗಿದರೆ, ಅವರ ತಲೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಓರೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಗೊರಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ತಪ್ಪಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು. ರೋಚೆಸ್ಟರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರವು ಈಗಾಗಲೇ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೋಸಿಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ದಿಂಬು ಇಲ್ಲದೆ ಮಲಗುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ನಿದ್ರೆಯ ಸೌಕರ್ಯವು ನೀವು ಮಲಗುವ ಭಂಗಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಇರುವವರು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವ ದಕ್ಷತಾಶಾಸ್ತ್ರದ ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರುವವರು ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಾಕು!.. ಪಕ್ಕಾ ನೀವು ಈ ರೋಗದಿಂದ ಗುಣಮುಖ
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

