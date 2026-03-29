  • ಟ್ರು ಲವ್‌ಗೆ ಗುಡ್‌ ಬೈ.. Slow Love ಓಕೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳು.! ಏನಿದು ಹೊಸ ‌ಟ್ರೆಂಡ್?‌

Slow love: ಸ್ಲೋ ಲವ್..‌ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ.. ಏನಿದು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್?‌ ನಿಜಕ್ಕೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ?.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 29, 2026, 04:37 PM IST
  • ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದ ಯುಗದಲ್ಲಿದೆ
  • ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಈ ವೇಗದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

8th Pay Commission: ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ.. ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ!
ಪ್ರೀತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗಷ್ಟೇ ಅರ್ಥವಾಗೋ 72 ವರ್ಷಗಳ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್!‌ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕಣ್ಣೀರು ಬರೋದು ಫಿಕ್ಸ್..‌
EPFO 3.0: ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣವನ್ನು UPI, ATM ಮೂಲಕವೇ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.. ಏ. 1ರಿಂದ ಇಪಿಎಫ್‌ ಹೊಸ ನಿಯಮ
ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ!.. ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ
ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದ ಯುಗದಲ್ಲಿದೆ. ಹಸಿವಾದರೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಲುಪಿಸಬಹುದು, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಮೆಸೆಜ್ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಬಹುದು.. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸರಿ.. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಈ ವೇಗದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಆವಿಯಾಗುವ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳ ಬದಲು.. ಅವರು ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅರಳುವ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುವ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸ್ಲೋ ಲವ್.

ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಲವ್‌‌, ಬ್ರೇಕಪ್.. ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಕಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗನೆ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ತ್ವರಿತ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಈ "ಸ್ವೈಪ್ ಮತ್ತು ಡೇಟ್" ಚಕ್ರದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ನಿಧಾನ ಪ್ರೇಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಿದು ಸ್ಲೋ ಲವ್..?‌ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದ್ಧರಾಗುವ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಡೇಟಿಂಗ್‌ನಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ದೈಹಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರದೆ, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಸೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವೆಂದರೆ ಸಂಬಂಧವು ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ, ಬಲವಾಗಿ, ಮುರಿಯಲಾಗದಂತಿರಬೇಕು. 

ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು? ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಹುಕ್ಅಪ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿರುವ ಯುವಕರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ನಂಬಿಕೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಕೇವಲ ಕ್ಷಣಿಕವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಉಳಿಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯ... ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವು ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬ್ರೇಕಪ್ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಪ್ರಯಾಣದಂತೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಲೋ ಲವ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಆತುರದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಂಧವ್ಯ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅರಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ.. ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

Slow loveLasting relationshipsEmotional safetyHealthy dating trendReal connection

