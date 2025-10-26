English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಬಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಜಾಸ್ತಿ

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಬಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಜಾಸ್ತಿ

Smallest Beer in the world: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಲ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಬಿಯರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 26, 2025, 05:02 PM IST
  • ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸುವುದಾದರೂ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಡನ್‌ನ ಪರಿಣಿತರ ಕೈಚಳಕ
  • ಈ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಆಸಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಎಂಬ ಕಲಾವಿದೆ

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಬಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಜಾಸ್ತಿ

Smallest Beer in the world : ನಮ್ಮ ಬೆರಳ ತುದಿಗಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಂಬಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಬಿಯರ್ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಲ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಅಂಥ ಅಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ! ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಬಿಯರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಅಲ್ಲ — ಮಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲು ರಚಿಸಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗ.

ಈ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಟಲಿಯು ಕೇವಲ 12 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಿಯ ಧಾನ್ಯದಷ್ಟೇ ಗಾತ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 0.005 ಸೆಂಟಿಲೀಟರ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹನಿ ಬಿಯರ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ! ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು “ಅತ್ಯಂತ ಮಧ್ಯಮ ಕಲ್ಪನೆ” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್‌ರಹಿತ ಬಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಿತವಾದ ಪಾನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಹಿಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಗಿದೆ ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌! ಅದರ ಹಿಂದೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ದೇಶಗಳಿವು.

ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸುವುದಾದರೂ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಡನ್‌ನ ಪರಿಣಿತರ ಕೈಚಳಕ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಗ್ಲಾಸ್ಕೊಂಪೊನೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಗಾಜಿನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನಂತರ RISE ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೈಬರ್-ಆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯೂಬ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಸಣ್ಣ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು.

ಈ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಆಸಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಎಂಬ ಕಲಾವಿದೆ. ಬಾಟಲ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಕೈಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ, ಆಸಾ ಅವರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಲ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಸ್ವೀಡನ್ ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕ್ಯಾಸ್ಪರ್ ಡೇನಿಯಲ್ಸನ್ ಹೇಳುವಂತೆ, “ಬಾಟಲ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಸಂದೇಶ ದೊಡ್ಡದು. ಜನರು ಮದ್ಯಪಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.”

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರ! ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್!

ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗದ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ, ಕಾರ್ಲ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಸ್ವೀಡನ್‌ನ ಕೆಟಿಎಚ್ ರಾಯಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕ ಬಿಯರ್ ತಯಾರಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ವಿಜೇತರಿಗೆ 10,000 ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಕ್ರೋನಾ (SEK) ಮತ್ತು ಕೋಪನ್‌ಹೇಗನ್‌ನ ಕಾರ್ಲ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಲ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಕಂಪನಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನವೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ — ಅವರು pH ಮಾಪಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯೀಸ್ಟ್ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಬಿಯರ್ ಅವರ ನವೀನತೆಯ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಕೋಪನ್‌ಹೇಗನ್‌ನ ಕಾರ್ಲ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Smallest BeerCarlsbergNon-alcoholic beerMiniature beer bottleResponsible drinking

