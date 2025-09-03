smartphone addiction: ಪ್ರಸ್ತುತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫೋನ್ಗಳಿಗರ ವೈಸನಿಗಳಾಗಿದ್ದಿವೆಂದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವ ಸವಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಆಯಿತಾ.? ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು..? ಅದರ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದನು?
ಮೊದಲ ವಾರ: ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದ ಮೊದಲ ವಾರ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಏನೋ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಕೈ ಚಾಚುವುದು ಮತ್ತು ಅವನ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅವನು ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವಾರ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆಸಿದನು.
ಎರಡನೇ ವಾರ: ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಹೊಸದೇನೋ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬೇಸರದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅವನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅವನು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಅವನು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದು ಹೊಸ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.
ಮೂರನೇ ವಾರ: ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ನೋಡುವ ಬದಲು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ತಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು.
ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ : ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಪಡೆದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಆ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಕೆಲವು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಸಹ ಆನಂದಿಸಲು ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಅವನು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಫೋನ್ ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವನು ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದನು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅವನು ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ತನ್ನ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನೋಡದಿರಲು, ತನ್ನ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ತನ್ನ ಫೋನ್ನಿಂದ ದೂರವಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು.