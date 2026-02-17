English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನೆಡುವ ಈ ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ವಿಷಸರ್ಪ! ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಈಗಲೇ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕಿ..

ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನೆಡುವ ಈ ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ವಿಷಸರ್ಪ! ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಈಗಲೇ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕಿ..

Snake Attraction Plant: ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಿಸಿದರೆ ಹಾವುಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 17, 2026, 01:15 PM IST
  • ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ಬರಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತಾರೆ
  • ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಈರುಳ್ಳಿ ಗಿಡಗಳ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆ ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರ ಇಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ

Trending Photos

ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಮಹೇಶ್‌ ಜೊತೆ ನಮ್ರತಾ ಡೇಟಿಂಗ್‌? ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ
camera icon7
Namratha Gowda
ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಮಹೇಶ್‌ ಜೊತೆ ನಮ್ರತಾ ಡೇಟಿಂಗ್‌? ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ
ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್!
camera icon6
Darshan Birthday
ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್!
ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಬೆಲೆಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಇದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗ!
camera icon6
copper investment
ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಬೆಲೆಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಇದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗ!
ಚಿನ್ನದ ನಾಗಾಲೋಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಲು ಸಜ್ಜಾದ ಅಮೆರಿಕ.. ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಚೀನಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!
camera icon6
Gold rate
ಚಿನ್ನದ ನಾಗಾಲೋಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಲು ಸಜ್ಜಾದ ಅಮೆರಿಕ.. ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಚೀನಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!
ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನೆಡುವ ಈ ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ವಿಷಸರ್ಪ! ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಈಗಲೇ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕಿ..

Snake Attraction Plant : ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು, ಯಾವವು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಹಾವುಗಳೂ ವಿಷಕಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಕಾರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾವುಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ಬರಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಈರುಳ್ಳಿ ಗಿಡಗಳ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆ ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರ ಇಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆ.

ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ಕೇವಾಡ್ಯ’ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯ ಬಳಿ ನೆಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವಾಸನೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಗಿಡದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ತಂಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೆಲವು ಮರಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗೂಡುಗಳು ಇರುವ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹಾವುಗಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕಿರಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವಾಗ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರದು.

ಯಾವುದೇ ಹಾವು ಕಂಡರೂ ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಜಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಹಾವುಗಳ ಭಯದಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು.

Snake Attraction PlantsKevadya Plantsnake safety tipsSnake AwarenessRural Beliefs About Snakes

Trending News