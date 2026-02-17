ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನೆಡುವ ಈ ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ವಿಷಸರ್ಪ! ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಈಗಲೇ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕಿ..

Snake Attraction Plant : ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು, ಯಾವವು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ.
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಹಾವುಗಳೂ ವಿಷಕಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಕಾರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾವುಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ಬರಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಈರುಳ್ಳಿ ಗಿಡಗಳ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆ ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರ ಇಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆ.
ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ಕೇವಾಡ್ಯ’ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯ ಬಳಿ ನೆಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವಾಸನೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಗಿಡದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ತಂಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೆಲವು ಮರಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗೂಡುಗಳು ಇರುವ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹಾವುಗಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕಿರಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವಾಗ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರದು.
ಯಾವುದೇ ಹಾವು ಕಂಡರೂ ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಜಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಹಾವುಗಳ ಭಯದಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು.