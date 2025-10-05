ಹಾವಿನ ವಿಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವಿಷ.. ಕಾರ್ಕೋಟಕ ಸರ್ಪದ ಕಡಿತದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಸಂಜೀವಿನಿ ಈ ಔಷಧ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೀನ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಈಗ ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ. ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹಾವಿನ ವಿಷವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಡಿತದ ವಿಷವನ್ನು ತಗೆದು ಹಾಕಲು ಪ್ರತಿವಿಷವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ.. ಇ-ಬಯೋಮೆಡಿಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೀನ್ಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯುನಿಥಿಯೋಲ್ ಎಂಬ ಔಷಧದಿಂದ ಹಾವಿನ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಲೋಹದ ವಿಷಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾವಿನ ವಿಷವು ಮೆಟಾಲೊಪ್ರೊಟೀನೇಸ್ ಎಂಬ ಕಿಣ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ.. ಯುನಿಥಿಯೋಲ್ ಸತುವು ವಿಷವೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದು ಹಾವಿನ ವಿಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವಿಷದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಔಷಧಿಯನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ.. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಹಾವಿನ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ತಯಾರಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಾಪಮಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ಸಾಯಲು ಇದೇ ಕಾರಣ.
ಆದರೆ.. ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಪ್ರತಿವಿಷವು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೀನ್ಯಾದಲ್ಲಿ 64 ಜನರ ಮೇಲೆ ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ 64 ಜನರಿಗೆ ಹಾವು ಕಡಿತದ ನಂತರ ಯುನಿಥಿಯೋಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 64 ಜನರು ತಕ್ಷಣವೇ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹಾವಿನ ವಿಷವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿಲ್ಲ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಯಾವುದೇ ತಜ್ಞರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
