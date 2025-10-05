English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹಾವಿನ ವಿಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವಿಷ.. ಕಾರ್ಕೋಟಕ ಸರ್ಪದ ಕಡಿತದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಸಂಜೀವಿನಿ ಈ ಔಷಧ

Snake Bite Remedy: ವಿಷ ಸರ್ಪದ ಕಡಿತದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಉಳಿಸುತ್ತೆ ಈ ಔಷಧ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 5, 2025, 10:01 AM IST
  • ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1.4 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಜನರು ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ.
  • ಹಾವಿನ ವಿಷವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಡಿತದ ವಿಷವನ್ನು ತಗೆದು ಹಾಕಲು ಪ್ರತಿವಿಷವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1: ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ ಮೂಲಕ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ಹಾರ್ಟ್‌ ಕದ್ದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌, ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..?
camera icon7
Rukmini Vasanth Salary in Kantara 1
ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1: ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ ಮೂಲಕ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ಹಾರ್ಟ್‌ ಕದ್ದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌, ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..?
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಯಾರು? ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
camera icon5
Bigg Boss Kannada Season 12
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಯಾರು? ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
2025ರ ಕೊನೆಯ 3 ತಿಂಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ: ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ
camera icon5
Baba Vanga
2025ರ ಕೊನೆಯ 3 ತಿಂಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ: ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ
ಹೃದ್ರೋಗಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ 5 ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು, ದುರ್ಬಲ ಹೃದಯ ಕೂಡ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ!
camera icon6
Healthy Heart
ಹೃದ್ರೋಗಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ 5 ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು, ದುರ್ಬಲ ಹೃದಯ ಕೂಡ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ!
ಹಾವಿನ ವಿಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವಿಷ.. ಕಾರ್ಕೋಟಕ ಸರ್ಪದ ಕಡಿತದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಸಂಜೀವಿನಿ ಈ ಔಷಧ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1.4 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಜನರು ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೀನ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಈಗ ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ. ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹಾವಿನ ವಿಷವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಡಿತದ ವಿಷವನ್ನು ತಗೆದು ಹಾಕಲು ಪ್ರತಿವಿಷವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ.. ಇ-ಬಯೋಮೆಡಿಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೀನ್ಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯುನಿಥಿಯೋಲ್ ಎಂಬ ಔಷಧದಿಂದ ಹಾವಿನ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಲೋಹದ ವಿಷಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾವಿನ ವಿಷವು ಮೆಟಾಲೊಪ್ರೊಟೀನೇಸ್ ಎಂಬ ಕಿಣ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 

ಆದಾಗ್ಯೂ.. ಯುನಿಥಿಯೋಲ್ ಸತುವು ವಿಷವೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದು ಹಾವಿನ ವಿಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವಿಷದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಔಷಧಿಯನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ.. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಹಾವಿನ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ತಯಾರಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಾಪಮಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ಸಾಯಲು ಇದೇ ಕಾರಣ.

ಆದರೆ.. ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಪ್ರತಿವಿಷವು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೀನ್ಯಾದಲ್ಲಿ 64 ಜನರ ಮೇಲೆ ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ 64 ಜನರಿಗೆ ಹಾವು ಕಡಿತದ ನಂತರ ಯುನಿಥಿಯೋಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 64 ಜನರು ತಕ್ಷಣವೇ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹಾವಿನ ವಿಷವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿಲ್ಲ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಯಾವುದೇ ತಜ್ಞರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ..! ವಿಷಸರ್ಪ ಕಚ್ಚಿದರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾರ್ಗ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಎಂತದ್ದೇ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೂ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಏಕೈಕ ಔಷಧ! ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತೆ ವಿಷ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Snake Bite: ಮನೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ.!ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಲಹೆಗಳು

 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

SnakeಹಾವುVegetableತರಕಾರಿSnake Bite

Trending News