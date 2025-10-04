English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snake Bite: ಮನೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ.!ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಲಹೆಗಳು

 Snake Prevention Tips: ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕತ್ತಲೆ, ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ. ಮನೆಯ ಒಳಗಿನ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಕೆಳಗೆ, ಭಾರವಾದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಹಿಂದೆ, ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಬಕೆಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಟಬ್‌ಗಳ ಒಳಗೆ, ಹಾಗೂ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿನ ರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಸದ ರಾಶಿಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 4, 2025, 07:41 PM IST
  • ನಿಯಮಿತ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
  • ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯ ಬಳಕೆ
  • ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

Trending Photos

ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ...
camera icon4
Guru Gochar
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ...
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಯಾರು? ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
camera icon5
Bigg Boss Kannada Season 12
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಯಾರು? ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
2025ರ ಕೊನೆಯ 3 ತಿಂಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ: ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ
camera icon5
Baba Vanga
2025ರ ಕೊನೆಯ 3 ತಿಂಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ: ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ
ಹೃದ್ರೋಗಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ 5 ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು, ದುರ್ಬಲ ಹೃದಯ ಕೂಡ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ!
camera icon6
Healthy Heart
ಹೃದ್ರೋಗಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ 5 ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು, ದುರ್ಬಲ ಹೃದಯ ಕೂಡ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ!
Snake Bite: ಮನೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ.!ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಲಹೆಗಳು
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

Add Zee News as a Preferred Source

 Snake Prevention Tips: ಮಳೆಗಾಲವು ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತಂದರೂ, ಇದು ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನೂ ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ, ವಿಷಕಾರಿ ಕೀಟಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಸರಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್..! ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಭತ್ಯೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ....!

ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಥಳಗಳು

ಹಾವುಗಳು ಕತ್ತಲೆ, ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ. ಮನೆಯ ಒಳಗಿನ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಕೆಳಗೆ, ಭಾರವಾದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಹಿಂದೆ, ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಬಕೆಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಟಬ್‌ಗಳ ಒಳಗೆ, ಹಾಗೂ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿನ ರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಸದ ರಾಶಿಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು:

ನಿಯಮಿತ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ: ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳು, ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ, ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಲು ಬಿಡದಿರಿ.

ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಟಬ್‌ಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಟಬ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ, ಮುಚ್ಚಳಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.

ತೋಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ: ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿನ ರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಸವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ. ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ದಟ್ಟವಾದ ಪೊದೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಸರೋವರ ಪತ್ತೆ...! ಹೊಸ ಅವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾಸಾ ನಾಂದಿ..!

ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿರಿ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳಕಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯ ಬಳಕೆ: ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಫಿನೈಲ್ ಅಥವಾ ಫಿನೈಲ್-ಆಮ್ಲ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಸುತ್ತಲೂ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ದೂರವಿರುತ್ತವೆ.

ಜಾಗರೂಕತೆ ಮುಖ್ಯ:

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಜಾಗರೂಕತೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಂಡರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದಿರಿ. ತಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಈ ಸರಳ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹಾವುಗಳ ಅಪಾಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

About the Author
Snake Prevention TipsSnakeSnake TipsDangerous CornersThese Six corners are Heaven for Snakes Know how to prevent snake at home Where snake Hides During Rainy Seasons Be Alert Trending Snake facts

Trending News