English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಊಸರವಳ್ಳಿಯಂತೆ ಬಣ್ಣ ಬದಲಿಸುತ್ತೆ ಈ ಹಾವು..! ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರೀತಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕುತ್ತಾ ವಿಷಸರ್ಪ..?

snake mystery: ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಅಚ್ಚರಿಗಳು ಈ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಿ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವು ಬಣ್ಣ ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 12, 2025, 11:31 AM IST
  • ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ, ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ
  • ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ಕಿವುಚಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ.. ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲದೇ, 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!
camera icon6
White Hair Remedies
ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ಕಿವುಚಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ.. ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲದೇ, 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!
ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ !ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಗಗನದಿಂದ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ
camera icon7
Gold price
ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ !ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಗಗನದಿಂದ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ
ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಗೌತಮಿ ಅವರ ಮಗಳು ಇವರೇ ನೋಡಿ... ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿ ಈ ಚೆಲುವೆ!
camera icon10
Actress Gautami daughter
ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಗೌತಮಿ ಅವರ ಮಗಳು ಇವರೇ ನೋಡಿ... ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿ ಈ ಚೆಲುವೆ!
ರಾಜ್‌ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಒದ್ದೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು..! ಏಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ
camera icon5
Lata Mangeshkar
ರಾಜ್‌ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಒದ್ದೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು..! ಏಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ
ಊಸರವಳ್ಳಿಯಂತೆ ಬಣ್ಣ ಬದಲಿಸುತ್ತೆ ಈ ಹಾವು..! ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರೀತಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕುತ್ತಾ ವಿಷಸರ್ಪ..?

Snake changing color: ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಹಾವುಗಳು ಊಸರವಳ್ಳಿಗಳಂತೆ ತಕ್ಷಣ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಹಾವುಗಳು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ, ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಗಾರ್ಟರ್ ಹಾವುಗಳು, ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ವೈನ್ ಕಲರ್‌ ಹಾವುಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದರೂ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೈಪಾನ್ ನಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳು ಸಹ ಈ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಯಾವ ಹಾವುಗಳು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ?
ಗಾರ್ಟರ್ ಹಾವು, ಕಂಚಿನ ಬೆನ್ನಿನ ಹಾವು ಮತ್ತು ವೈನ್ ಹಾವು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಒಳನಾಡಿನ ತೈಪಾನ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಹಾವು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವ ಜನರನ್ನೇ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ.! ಆಘಾತಕಾರಿ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗ

ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು?
ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಭಕ್ಷಕಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ತಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೀತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವು ತಮ್ಮ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಸಹ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಡೇ ಅಂತ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರೇ ಖಂಡಿತ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ..

ಹಾವುಗಳು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆಯೇ?
ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ಹಾವುಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಬದಲು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವು ನಿಧಾನವಾಗಿವೆ.

Snake changing colorSnakechameleon Kapuas mud snake changing colorColor changing snake nameChameleon snake

Trending News