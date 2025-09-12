ಊಸರವಳ್ಳಿಯಂತೆ ಬಣ್ಣ ಬದಲಿಸುತ್ತೆ ಈ ಹಾವು..! ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರೀತಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕುತ್ತಾ ವಿಷಸರ್ಪ..?

Snake changing color: ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಹಾವುಗಳು ಊಸರವಳ್ಳಿಗಳಂತೆ ತಕ್ಷಣ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಹಾವುಗಳು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ, ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಗಾರ್ಟರ್ ಹಾವುಗಳು, ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ವೈನ್ ಕಲರ್ ಹಾವುಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದರೂ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೈಪಾನ್ ನಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳು ಸಹ ಈ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಹಾವುಗಳು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ?
ಗಾರ್ಟರ್ ಹಾವು, ಕಂಚಿನ ಬೆನ್ನಿನ ಹಾವು ಮತ್ತು ವೈನ್ ಹಾವು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಒಳನಾಡಿನ ತೈಪಾನ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಹಾವು.
ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು?
ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಭಕ್ಷಕಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ತಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೀತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವು ತಮ್ಮ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಸಹ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ.
ಹಾವುಗಳು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆಯೇ?
ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ಹಾವುಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಬದಲು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವು ನಿಧಾನವಾಗಿವೆ.