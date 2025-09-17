ಮುಂಗುಸಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಹಾವಿನ ಬದ್ದ ವೈರಿ..! ವಿಷಸರ್ಪವನ್ನು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇವೇ ನೋಡಿ..!

Snake enemy: ಹಾವುಗಳೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ. ಆದರೆ ಮುಂಗುಸಿಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮುಂಗುಸಿಗಳು ಹಾವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಾವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಲ್ಲ ಏಕೈಕ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಪ್ರಾಣಿ ಮುಂಗುಸಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಇತರ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಇವೆ.
ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹನಿ ಬ್ಯಾಡ್ಜರ್ ಎಂಬ ಪ್ರಾಣಿ ಹಾವುಗಳ ಶತ್ರು. ಈ ಪ್ರಾಣಿ ದಪ್ಪ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೂ ಅದು ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಈ ಪ್ರಾಣಿ ನೇರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಹಾವುಗಳ ಶತ್ರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ. ಈ ಹಕ್ಕಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕಾಲುಗಳು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ತನ್ನ ಉಗುರುಗಳಿಂದ ಹಾವನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೂ ಅದು ಈ ಹಕ್ಕಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಹಕ್ಕಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಹದ್ದು ಕೂಡ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾವಿನ ಹದ್ದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತದೆ. ಅದು ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎರಗುತ್ತದೆ. ಹಾವಿನ ವಿಷವು ಈ ಹದ್ದಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಹಕ್ಕಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಬಹುದು.
ಕಿಂಗ್ ಸ್ನೇಕ್ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಹಾವು. ಈ ಹಾವು ಇತರ ಹಾವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಕಿಂಗ್ ಸ್ನೇಕ್ ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಹಾವು. ಆದರೆ ಇದು ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸಹ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾವುಗಳ ವಿಷದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾವು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬೇಟೆಯಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೀರ್ಕಟ್ ಎಂಬ ಸಸ್ತನಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಿಯು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಇದು ನಾಗರಹಾವುಗಳಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.