  • ಕಸದಂತೆ ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಈ ಸಸ್ಯ ಹಾವಿನ ಪರಮಶತ್ರು.! ಒಂದೇ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟರೂ ವಿಷಸರ್ಪಗಳು ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲ್ಲ

ಕಸದಂತೆ ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಈ ಸಸ್ಯ ಹಾವಿನ ಪರಮಶತ್ರು.! ಒಂದೇ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟರೂ ವಿಷಸರ್ಪಗಳು ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲ್ಲ

snake privention plant : ಕಸದಂತೆ ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಾಡು ತುಳಸಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದದ್ದು. ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಚೇಳುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವ ಈ ಸಸ್ಯವು ಆಯುರ್ವೇದ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 16, 2025, 05:27 PM IST
  • ನೋಡಲು ಇದು ತುಳಸಿಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ
  • ಎಲೆಗಳ ರಸವನ್ನು ತಲೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ತಲೆನೂವಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ

ಕಸದಂತೆ ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಈ ಸಸ್ಯ ಹಾವಿನ ಪರಮಶತ್ರು.! ಒಂದೇ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟರೂ ವಿಷಸರ್ಪಗಳು ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲ್ಲ

snake privention plant: ಹಾವಿನ ಭಯ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಪಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವರವಾಗಿರುವ ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಹಾವಿನ ಪರಮ ಶತ್ರು ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಜನರು ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೆಡುವುದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಿರಳೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಿರಾ? ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಎರಡನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ..!

ಈ ಸಸ್ಯದ ಹೆಸರು ‘ಕಾಡು ತುಳಸಿ’ ಅಥವಾ ‘ವನ ತುಳಸಿ’. ನೋಡಲು ಇದು ತುಳಸಿಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದರ ಎಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದೇ ಪರಿಮಳವೇ ಹಾವುಗಳು, ಚೇಳುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬಾರದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕಾಡು ತುಳಸಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹಾವು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ತಕ್ಷಣ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ತೀಕ್ಷ್ಣ ವಾಸನೆ ಹಾವುಗಳ ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮನೆಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಕಾಡು ತುಳಸಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಸರ್ಪಗಳು ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಮಲಗುತ್ತೀರಾ? ಹುಷಾರಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ?

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಸ್ಯವು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ.
ಎಲೆಗಳ ರಸವನ್ನು ತಲೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ತಲೆನೂವಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕರಿಮೆಣಸು, ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕಾಡು ತುಳಸಿಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಗಾಯಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಹಾವು ಅಥವಾ ಚೇಳಿನ ವಿಷವನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾಡು ತುಳಸಿಗಳ ರಸವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿದರೆ ಅದು ಬಾವಿ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಜ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ, ಎಲೆರಸ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೂಡಾ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಕಾಡು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ, ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರ ಪರಿಮಳವು ಸರ್ಪಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೀಟಗಳನ್ನೂ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಈ “ಅರಣ್ಯ ತುಳಸಿ” ನೆಟ್ಟರೆ, ಅದು ಕೇವಲ ಹಾವಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉಪಕಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸದೆ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಹಾವಿನ ಅಪಾಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
 

