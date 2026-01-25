English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾವುಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ! ಮತ್ತೆಂದೂ ಅತ್ತಕಡೆ ತಲೆಹಾಕಲ್ಲ..

Snake Repellent Tips: ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿವೆಯೇ? ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ.. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಾ? ಹಾವುಗಳ ಆಗಮನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಮನೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 25, 2026, 03:30 PM IST
  • ನದಿಗಳು, ಕಾಲುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳಗಳ ಬಳಿಯ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾವುಗಳು ನುಗ್ಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ
  • ಅವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು

Natural Snake Repellents: ನದಿಗಳು, ಕಾಲುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳಗಳ ಬಳಿಯ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾವುಗಳು ನುಗ್ಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಾವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳಿವೆ.  

ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಮೋನಿಯದ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಲವು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ: 2 ಕಪ್ ನೀರಿಗೆ 2-3 ಟೀ ಚಮಚ ಅಮೋನಿಯಾ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಈ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ..  

ಲವಂಗ ಮತ್ತು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾವುಗಳು ಲವಂಗ ಮತ್ತು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಎಣ್ಣೆಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ, 1 ಕಪ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 2 ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಮತ್ತು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಾವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಸಲ್ಫರ್ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಹಾವುಗಳು ಸಲ್ಫರ್ ಪೌಡರ್‌ನ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. 

ಹಾವುಗಳು ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಂಬೆ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮಿಶ್ರಣವು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ, ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತವೆ. ಮೇಲಿನ ಸಲಹೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ತೋಟವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮನೆ ಕಸ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಾವುಗಳು ಒಳಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ.
 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

