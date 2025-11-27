ಈ ಸಸ್ಯ ಹಾವುಗಳ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು... ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆಟ್ಟರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾವನ್ನು ಬರಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ!

Snake Repellent Plant: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಡುಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ನಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ, ಕರಡಿ, ಚಿರತೆಗಳಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಹಾವುಗಳು ಸಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ಜೀವಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾವುಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಆ ಗಿಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಹಾವುಗಳು ಬಹಳ ದೂರ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈಗ ಆ ಗಿಡ ಯಾವುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಹಾವುಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಸಣ್ಣ ಕಡಿತ ಕೂಡ ಜೀವಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಬಳಿ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಹಾವುಗಳು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ಗಿಡವು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಶತ್ರುವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾವುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಡಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಆಯುರ್ವೇದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೇರುಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿವಿಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರುದ್ರ ಜಟ, ನಾಗ ದಮನಿ, ಈಶ್ವರಿ, ಗರುಡ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಪೊದೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಳ್ಳಿಗಳು ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಸಸ್ಯವು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ನೋವಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಔಷಧವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ರಸವನ್ನು ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಿಂಡುವುದರಿಂದ ಚೇಳು ಕಡಿತದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಈ ನಾಗ ದಮಾನಿ ಸಸ್ಯವು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಆಯುರ್ವೇದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸಿಲ್ಲ.)