  • ಈ ಸಸ್ಯ ಹಾವುಗಳ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು... ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನೆಟ್ಟರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾವನ್ನು ಬರಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ!

Snake Repellent Plant: ಹಾವುಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಸಣ್ಣ ಕಡಿತ ಕೂಡ ಜೀವಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 27, 2025, 04:17 PM IST
    • ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಡುಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ನಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ
    • ದೊಡ್ಡ ಹಾವುಗಳು ಸಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿವೆ.
    • ಹಾವುಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಸಾಕು

Snake Repellent Plant: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಡುಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ನಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ, ಕರಡಿ, ಚಿರತೆಗಳಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಹಾವುಗಳು ಸಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ಜೀವಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾವುಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಆ ಗಿಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಹಾವುಗಳು ಬಹಳ ದೂರ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈಗ ಆ ಗಿಡ ಯಾವುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

ಹಾವುಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಸಣ್ಣ ಕಡಿತ ಕೂಡ ಜೀವಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಬಳಿ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಹಾವುಗಳು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ಗಿಡವು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಶತ್ರುವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾವುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಡಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಆಯುರ್ವೇದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೇರುಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿವಿಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರುದ್ರ ಜಟ, ನಾಗ ದಮನಿ, ಈಶ್ವರಿ, ಗರುಡ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಪೊದೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಳ್ಳಿಗಳು ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಆದರೆ ಈ ಸಸ್ಯವು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ನೋವಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಔಷಧವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ರಸವನ್ನು ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಿಂಡುವುದರಿಂದ ಚೇಳು ಕಡಿತದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಈ ನಾಗ ದಮಾನಿ ಸಸ್ಯವು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಆಯುರ್ವೇದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸಿಲ್ಲ.)

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

snake repellent plantSnake Repellent Plant kannadaSnake Repellent Plant hindi

