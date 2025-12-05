English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ಈ ಗಿಡದ ತುಂಡು ಬೇರನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾವು ಕೂಡ ಅತ್ತಕಡೆ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ!

Snake repellent plants in India: ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞ ಡಾ. ನಾಗೇಂದ್ರ ನಾರಾಯಣ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳ ವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.  ಇವುಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಹಾವುಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.   

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Dec 5, 2025, 08:36 PM IST
    • ಇವುಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಹಾವುಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ
    • ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯಕ
    • ಇದರಿಂದ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೂರವಿಡಬಹುದು

ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ಈ ಗಿಡದ ತುಂಡು ಬೇರನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾವು ಕೂಡ ಅತ್ತಕಡೆ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ!

Snake repellent plants in India: ಹಾವಿನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಅನೇಕರು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾವು ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ನಾನಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.   

ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞ ಡಾ. ನಾಗೇಂದ್ರ ನಾರಾಯಣ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳ ವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.  ಇವುಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಹಾವುಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.   

ನಾಗದುನ (ಸ್ನೇಕ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್‌): ಇದು ಜನಪ್ರಿಯ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಉದ್ದವಾದ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಾಗದುನ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ದೂರ ಇರುತ್ತವೆ.  

ಗರುಡ ವೃಕ್ಷ: ಇದೊಂದು ಮರ ಅಥವಾ ಇದರ ಗಿಡ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದರೆ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೂರವಿಡಬಹುದು. ಇದರ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಇದು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಹಾವುಗಳು ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೇರನ್ನು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.  

ಸರ್ಪಗಂಧ: ಸರ್ಪಗಂಧವು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೇರುಗಳು ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದು ಎಲೆಗಳು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾವುಗಳು ಇದರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಈ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಅವು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಳ್ಳಿ: ಕಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮುಳ್ಳಿನ ಸಸ್ಯ. ಹಾವುಗಳು ಅಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತವೆ. ಕಿಟಕಿಗಳು, ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ, ಬಾಲ್ಕನಿಯಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.  

ಡೆವಿಲ್ ಪೆಪ್ಪರ್: ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ನೇಕ್‌ರೂಟ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಡೆವಿಲ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಒಂದು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿವಾರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೇರಿನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ವಿಚಿತ್ರ ವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ.  

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

snake repellent plantssnake repellent plants in india

