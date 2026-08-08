/ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡದ ಬೇರನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ... ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ!

Natural Snake Repellent Plants: ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಾವುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸರೀಸೃಪಗಳು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೆಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಪೊದೆಗಳು, ತೋಟಗಳು, ಚರಂಡಿಗಳು, ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಹೊಲಗಳು, ಕಾಡು ಅಥವಾ ಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಿದ್ದರೆ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಡಗುತಾಣಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಒಣ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಅಂಗಳ, ಶೆಡ್, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಡುವ ಜಾಗ, ಚರಂಡಿ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಹಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳ ವಾಸನೆ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ದೂರವಿಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದೃಢವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾವು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಖಚಿತ ವಿಧಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕು.
ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸರ್ಪಗಂಧದ ಬೇರು ಕಟ್ಟಬಹುದೇ?
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸರ್ಪಗಂಧ (Sarpagandha) ಗಿಡದ ಬೇರನ್ನು ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಕಟ್ಟುವ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಪಗಂಧ ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಾಸನೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಈ ವಾಸನೆ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಅವು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸರ್ಪಗಂಧವನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಬೇರನ್ನು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಪಗಂಧದ ಬೇರನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ಹಾವು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಂಬುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು, ಪೊದೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಾವು ಒಳಬರಬಹುದಾದ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ.
ಲವಂಗ ಮತ್ತು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಕೂಡ ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತವೆಯೇ?
ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ತೀವ್ರವಾದ ವಾಸನೆಗಳು ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲವಂಗ ಮತ್ತು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಲಹೆಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಲವಂಗದ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲು, ಕಿಟಕಿಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ಹಾವುಗಳು ದೂರವಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಇಂತಹ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಖಚಿತವಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಾರದು.
ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬೇರು ಹಾವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆಯೇ?
ತುಳಸಿ ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ಸಸ್ಯ. ತುಳಸಿಯ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಹಾವುಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಹಲವು ಕಡೆ ಇದೆ. ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬೇರನ್ನು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟರೆ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ತುಳಸಿ ಬೇರಿನ ವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದೃಢವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತುಳಸಿ ಬೇರನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕು. ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಾಗಿಲಿನ ಕೆಳಭಾಗದ ಅಂತರ, ಗೋಡೆಗಳ ಬಿರುಕು, ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಏಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅಡಗುತಾಣಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಒಣ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬರಬಹುದು. ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪೊದೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೆ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲುಗಳ ರಾಶಿ ಇದ್ದರೆ, ಕಸದ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿದ್ದರೆ ಅವು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಗಳು, ಇಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇವುಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳತ್ತ ಹಾವುಗಳು ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಕೇವಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಿಡದ ಬೇರು ಅಥವಾ ವಾಸನೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಳೆದಿರುವ ದಟ್ಟವಾದ ಪೊದೆಗಳು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ. ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಕಲ್ಲು, ಹಳೆಯ ಟೈರ್, ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ರಾಶಿ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಸ ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಸಾಡದಿರುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಇಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಇಲಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಾವುಗಳು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬಹುದು.
ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ನೆಲದ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ. ಗೋಡೆ, ನೆಲ, ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಪೈಪ್ಗಳ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಚರಂಡಿ ಅಥವಾ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾವುಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದರೆ ಸೂಕ್ತ ಜಾಲರಿ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು.
ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಹಾವಿನಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾವಿಗೆ ಹೊರಹೋಗುವ ದಾರಿ ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಹಾವು ರಕ್ಷಕರ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಹಾವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅಥವಾ ಹಿಡಿಯಲು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬಾರದು. ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಹಾವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹಾವನ್ನೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿಡಿ
ಸರ್ಪಗಂಧದ ಬೇರು, ತುಳಸಿ ಬೇರು, ಲವಂಗ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇವು ಹಾವುಗಳನ್ನು 100% ಖಚಿತವಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಢೀಕರಣ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಿ ಮನೆಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು, ಪೊದೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, ಇಲಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲು-ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳಾಗಿವೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳು, ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇವು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ದೂರವಿಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಹಿಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೆ, ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಹಾವು ರಕ್ಷಕರ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.