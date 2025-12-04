English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಈ ಗಿಡದ ಬೇರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ... ಇದರ ವಾಸನೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ದೂರ ಓಡುತ್ತವೆ!

natural snake repellent plants: ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಗಿಡದ ಬೇರನ್ನು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರ ಓಡಿಸಬಹುದು.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Dec 4, 2025, 12:45 PM IST
  • ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಭಯಭೀತರಾಗುವ ಜನರೇ ಹೆಚ್ಚು
  • ಹಾವನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಈ ಒಂದು ಬೇರನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು

ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಭಯಭೀತರಾಗುವ ಜನರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಹಾವನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಈ ಒಂದು ಬೇರನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಾವಿಗೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ವಾಸನೆಗಳು ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಾಸನೆಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾವುಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾವನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳ ಬೇರುಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ಕಾಡುಗಳು, ಕೊಳಗಳು, ಚರಂಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.  ಹಾವುಗಳು ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. 

ಹಾವು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕಿಟಕಿಗಳು, ಬಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿ ಸರ್ಪಗಂಧ ಗಿಡದ ಬೇರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ. ಸರ್ಪಗಂಧ ಗಿಡದ ಬೇರು ಕಟುವಾದ ವಾಸನೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಲವಂಗ ಮತ್ತು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲು, ಕಿಟಕಿ ಗಾಜು, ಮನೆಯ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಡಿ. ಲವಂಗ ಮತ್ತು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಎರಡೂ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಹಾವುಗಳಿಗೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬೇರಿನ ವಾಸನೆ ಹಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬೇರನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ. 

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗೆದ್ದು ಟೀ ಕಾಫಿ ಬದಲು ಇದನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ.. 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗುವುದು!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಸಿ ಹಾಲಿನಿಂದ ಫೇಸ್‌ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸಿ... ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ, ಕಾಂತಿಯುತ ಚರ್ಮ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ...

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

