ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಈ ಗಿಡದ ಬೇರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ... ಇದರ ವಾಸನೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ದೂರ ಓಡುತ್ತವೆ!

ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಭಯಭೀತರಾಗುವ ಜನರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಹಾವನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಈ ಒಂದು ಬೇರನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಾವಿಗೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ವಾಸನೆಗಳು ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಾಸನೆಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾವುಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾವನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳ ಬೇರುಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ಕಾಡುಗಳು, ಕೊಳಗಳು, ಚರಂಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾವುಗಳು ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಹಾವು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕಿಟಕಿಗಳು, ಬಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿ ಸರ್ಪಗಂಧ ಗಿಡದ ಬೇರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ. ಸರ್ಪಗಂಧ ಗಿಡದ ಬೇರು ಕಟುವಾದ ವಾಸನೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಲವಂಗ ಮತ್ತು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲು, ಕಿಟಕಿ ಗಾಜು, ಮನೆಯ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಡಿ. ಲವಂಗ ಮತ್ತು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಎರಡೂ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಹಾವುಗಳಿಗೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬೇರಿನ ವಾಸನೆ ಹಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬೇರನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
