ಬಳಸಿ ಬಿಸಾಕುವ ಈ ವಸ್ತುವಿಗಿದೆ ವಿಷಸರ್ಪವನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ..! ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ

snake repellent tips: ಮಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಳಿಗಾಲದ ವೇಳೆ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಾಯಗಳು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಇಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆಮನೆ ಅಥವಾ ತೋಟದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ವಿಷದಂತಿವೆ.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಾಫ್ತಲೀನ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಹಾವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಈ ಬಾಲ್ಗಳ ತೀಕ್ಷ್ಣ ವಾಸನೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ತಾಳಲಾರವು. ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಹಾವು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಇಟ್ಟರೆ ಹಾವು ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸುಟ್ಟರೆ, ಆ ಹೊಗೆ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಈ ವಾಸನೆ ತುಂಬಾ ಅಸಹನೀಯ.
ಇನ್ನೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ. ಹಾವುಗಳು ಈ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ವಾಸನೆಗೆ ತಾಳಲಾರವು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಅಥವಾ ಹಾವು ಬರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅವು ಹತ್ತಿರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಸಹ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಲೆಮನ್ಗ್ರಾಸ್ ಅಥವಾ ಪುದೀನಾ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು. ಈ ಸಸ್ಯಗಳ ವಾಸನೆ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಸಹನೀಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮನೆಯನ್ನು ಸುತ್ತ ನೆಟ್ಟರೆ ಹಾವುಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶದತ್ತ ಬರಲಾರವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಇದ್ದರೆ ಹಾವುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾವುಗಳು ಕತ್ತಲು ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಚಲನೆ ಇರುವುದು ಅವುಗಳನ್ನು ದೂರ ಇಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸರಳ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಹಾವುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.