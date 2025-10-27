ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದ್ರೂ ಹಾವು ದಾಳಿ ಮಾಡಲ್ಲ! ವಿಷಸರ್ಪಗಳ ರಹಸ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ?

Snake won't bite in this time: ಹಾವುಗಳ ಜೀವನ ರಹಸ್ಯಗಳು ಸದಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲೂ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಹಾವುಗಳು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಯಪಡುವರೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವುಗಳು ಶೀತರಕ್ತ ಜೀವಿಗಳು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಇಳಿದಾಗ, ಅವುಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ರಕ್ತದ ಚಲನ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವು ಚಲಿಸಲು ಅಥವಾ ಬೇಟೆ ಮಾಡಲು ಅಸಮರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾವುಗಳು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲಿದರೂ ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆನೆ ಸಸ್ಯಹಾರಿಯೋ ಅಥವಾ ಮಾಂಸಹಾರಿಯೋ? ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯನ ತಾಪದಿಂದ ಅವುಗಳ ದೇಹ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಾದಾಗ, ಅವು ಮಾದಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ, ಅವು ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಚ್ಚಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ವೇಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ.
ಹಾವುಗಳು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶಿಶಿರಸುಪ್ತಿ (Hibernation) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಬೇಟೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಶಕ್ತಿಯೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬದುಕುಳಿಯಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾವುಗಳು ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 16 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ನಿದ್ರೆ 20 ರಿಂದ 22 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಹಾವುಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳು, ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಚಲನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಲಗಿರಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಾಯವಾದ ತಕ್ಷಣ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ.. ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು
ಹೀಗಾಗಿ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಜೀವಿಸಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕ್ರಮವೇ ಹಾವುಗಳ ಬದುಕಿನ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ.