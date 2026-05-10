snakes enter your home: ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದೆ.ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವುಗಳು ಮಾನವ ವಾಸಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳು ಸಹ ಕಾರಣವೇ? ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
snakes enter your home: ಸೂರ್ಯ ಬೆಚ್ಚಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಶಾಖವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ವಿಷಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳು ನೆಲದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಹಾವುಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಘಟನೆಗಳು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವುಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಘಟನೆಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯಭೀತತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಹಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಅನೈರ್ಮಲ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಿಷಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳು ಸಂಚರಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭವನೀಯತೆಯಿದೆ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಕಸವನ್ನು ರಾಹುವಿನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ರಟ್ಟಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುರಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದರೆ, ಇಲಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಲಿಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರ. ಇಲಿಗಳ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಾವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂಗಡಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮೂಲ ತತ್ವವಾಗಿದೆ.
ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೇಡರ ಬಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಜೇಡರ ಬಲೆಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾವುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕತ್ತಲೆಯಾದ, ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ. ಜೇಡರ ಬಲೆಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಮೂಲೆಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿವೆ.
ವಾಸ್ತು ಪುರುಷನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ 'ಈಶಾನ್ಯ'ವು ತಲೆಯಂತಿದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಶುದ್ಧ, ಖಾಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು. ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಆರ್ದ್ರತೆ, ಕಸ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಾವುಗಳು, ತಂಪನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ, ಅಂತಹ ತೇವ, ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಮರ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿ ಮರವಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಶುಭ. ಈ ಮರಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹುಣಸೆ ಮರದ ದಟ್ಟವಾದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ ಮರಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವು ಹಾವುಗಳು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ವಿಷಕಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪೊದೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.
ಮನೆಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಕಾಶ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಇರಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ತೂಕವನ್ನು ಇರಿಸಿದರೆ, ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಾರ ಮತ್ತು ಶಾಖವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಿಷಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸರ್ಪಗಂಧ - ತುಳಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಗಂಧ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಿ. ಈ ಗಿಡದ ವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ತುಳಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.