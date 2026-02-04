English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಗೊರಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ..ಇದು ದೇಹದ ಅಪಾಯವನ್ನ ಸೂಚಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ!

ಗೊರಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ..ಇದು ದೇಹದ ಅಪಾಯವನ್ನ ಸೂಚಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ!

snoring :ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು: ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಟಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಾಗ, ವಾಯುಮಾರ್ಗ ಕಿರಿದಾಗುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದಾಗ ಗೊರಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 4, 2026, 10:44 AM IST
  • ಗೊರಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಇರುವ ಮದ್ದುಗಳೇನು?
    ಗೊರಕೆಗೆ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು

snoring :ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು: ಕೆಲವರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಆಯಾಸ, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಗೊರಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: CJ Roy: ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು? ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು?ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಟ್ಟಿ…

ಯುಎಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ (NCBI) ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದರ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಸ್ನಾಯುಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಂಟಲು ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಜನರು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಗೊರಕೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳು, ಸ್ವಯಂ-ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಟಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಾಗ ಗೊರಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳು ಕಿರಿದಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಗಾಳಿಯ ಹರಿವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯು ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಊತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾಯುಮಾರ್ಗದ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೊರಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಗೊರಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮೊಟ್ಟೆ, ಅರಿಶಿನ, ಮೀನು, ಅಣಬೆಗಳು, ಬಲವರ್ಧಿತ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ವಿಟಮಿನ್-ಡಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗೊರಕೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಎಂದಿನಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.
About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

