ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿ ನೋಡುವುದನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
Social media is as dangerous to children: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಪ್ಗಳು. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧೂಮಪಾನದಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದು ವಿಚಿತ್ರ ಎಂದರೂ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವು ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ, ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಮಕ್ಕಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಕೀಳರಿಮೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗಳ ರೀಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಲೈಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಯಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಯಂ-ಹಾನಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, FOMO ಭಯವು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್, ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಅಸಹ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಕಳ್ಳತನದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅವರನ್ನು ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಬಹುದು.
ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ದೈಹಿಕ ನೋಟ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿ ನೋಡುವುದನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ನೀಲಿ ಬೆಳಕು ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ (Melatonin Hormone) ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹೊರಾಂಗಣ ಆಟಗಳು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಆಟ ಆಡಲು ಮಗು ಇಷ್ಟ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸೊರಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು, ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ದೂರ ಇಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಮೆದುಳು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ಡೋಪಮೈನ್ ಲೂಪ್ (Dopamine Loop) ಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವರ್ಚುವಲ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು, ನೈಜ ಪ್ರಪಂಚವೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಜ ಜೀವನದ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬದವರನ್ನ ಮರೆತು ತನ್ನದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ದಾರಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ
ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡುವ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಊಟದ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರಹಿತ ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ
ನೀವು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬಹುದು
ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ
ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊರಗೆ ಆಟವಾಡಲು, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ