English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕೊಡುತ್ತೆ 40 ಲಕ್ಷ..! ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಂಡಿಷನ್‌ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತಾ?

ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕೊಡುತ್ತೆ 40 ಲಕ್ಷ..! ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಂಡಿಷನ್‌ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತಾ?

Free Money To Stay In Village: ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವೇ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳಿವೆ. ಏನದು? ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 22, 2025, 02:13 PM IST
  • ಸರ್ಕಾರವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
  • ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಬಯಸುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ .
  • ಸ್ವಿಸ್ ಸರ್ಕಾರ 2018 ರಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

Trending Photos

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ...!
camera icon5
UIDAI
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ...!
ಮಾರ್ಕ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಕಿಚ್ಚನ ಘರ್ಜನೆ.. ಸುದೀಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾರಿಗೆ..?
camera icon7
kichcha sudeep
ಮಾರ್ಕ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಕಿಚ್ಚನ ಘರ್ಜನೆ.. ಸುದೀಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾರಿಗೆ..?
ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುವವರು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು.. ಯಾಕೆ?
camera icon5
ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುವವರು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು.. ಯಾಕೆ?
ರೈತರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. 13 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಹಣ ಕಡಿತ..! ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿದೆಯೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ
camera icon7
PM KISAN
ರೈತರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. 13 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಹಣ ಕಡಿತ..! ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿದೆಯೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕೊಡುತ್ತೆ 40 ಲಕ್ಷ..! ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಂಡಿಷನ್‌ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತಾ?

Free Money To Stay In Village: ನಾವು ನಂಬದ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ, ಈಗ ಅಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಷರತ್ತು ಇದೆ, ಈ ಷರತ್ತನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಮಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು, ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲ, 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಇದು ನಿಜ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಬಯಸುವ ಜನರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಬಯಸುವ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ಷರತ್ತು ಹೊಂದಿದೆ, ಈ ಷರತ್ತನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವು! 9 ಅಡಿ ದೂರದಿಂದಲೇ ವಿಷಚಿಮ್ಮುವ ಈ ಸರ್ಪ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧಲ್ಲೇ ಶಿವನ ಪಾದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ..

ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಬಯಸುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ . ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು 40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಗ್ರಾಮವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮವಿದೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಿಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಸ್ವಿಸ್ ಸರ್ಕಾರ 2018 ರಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಾದ ಸೀದಾ ಮಾಮೂಲಿ ಪೂರಿ ಬಿಡಿ.. ಮೂಲಂಗಿ ಬಳಸಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ! ಇಷ್ಟು ರುಚಿಯಾದ ಪೂರಿ ಎಂದೂ ತಿಂದಿರಲ್ಲ..!

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಲಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 22 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 8 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ದಂಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ನಿಮಗೆ 40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಗುವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಷರತ್ತು ಇದೆ, ನೀವು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಹೋದರೆ, ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನೀವು ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಷರತ್ತನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ನೀವು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮುರಿದರೆ, ನೀವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಕ್ಕರ್‌ನಿಂದ ನೀರು ಲೀಕ್‌ ಆಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ! ಜಸ್ಟ್‌ ಹತ್ತೇ ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ..

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Knowledge NewsFree Money To Stay In VillageswitzerlandTourist Places In Switzerlandಜ್ಞಾನ ಸುದ್ದಿ

Trending News