ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳು, ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರೈತರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಸ್ಟೀಲ್ ಆರವಾ ಉಕ್ಕಿನ ಬಾಟಲಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಗುರವಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ನಿರೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಹಾಗೂ ತಂಪಾಗಿ ಇಡುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಿಂತ ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನೀರು ಲೋಹದಂತೆ ರುಚಿ, ವಾಸನೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಸಿ ರಕ್ತದ ಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಅಂಗಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಧಿಕ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮಾರಕವಾಗಿದೆ.
ತಾಮ್ರದ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಮ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಈ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ತಾಮ್ರ ವಿಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೋರಿಕೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ನೀರು ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರುಚಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಬಿಪಿಎ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಈ ಬಾಟಲ್ಗಳು ಉತ್ತಮ. ಇವುಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದರೇ ಬಾಟಲಿ ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ.
