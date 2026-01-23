English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಸ್ಟೀಲ್‌, ಗಾಜು, ತಾಮ್ರ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌; ಯಾವ ಬಾಟಲ್‌ನಲ್ಲಿರೋ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯ.. ಇದು ಮಾತ್ರ ಸಖತ್‌ ಡೈಂಜರ್‌!

ಸ್ಟೀಲ್‌, ಗಾಜು, ತಾಮ್ರ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌; ಯಾವ ಬಾಟಲ್‌ನಲ್ಲಿರೋ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯ.. ಇದು ಮಾತ್ರ ಸಖತ್‌ ಡೈಂಜರ್‌!

ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಬಾಟಲ್‌ ಬೆಸ್ಟ್‌?   

Jan 23, 2026
  • ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು ಆಗಿರುತ್ತೀರಿ
  • ಯಾವ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿನ ನೀರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್‌
  • ಈ ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌, ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ

ಸ್ಟೀಲ್‌, ಗಾಜು, ತಾಮ್ರ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌; ಯಾವ ಬಾಟಲ್‌ನಲ್ಲಿರೋ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯ.. ಇದು ಮಾತ್ರ ಸಖತ್‌ ಡೈಂಜರ್‌!

ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳು, ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರೈತರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.  

ಸ್ಟೀಲ್‌ ಆರವಾ ಉಕ್ಕಿನ ಬಾಟಲಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಗುರವಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ನಿರೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಹಾಗೂ ತಂಪಾಗಿ ಇಡುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಿಂತ ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನೀರು ಲೋಹದಂತೆ ರುಚಿ, ವಾಸನೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಸಿ ರಕ್ತದ ಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಅಂಗಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌, ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಧಿಕ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. 

ತಾಮ್ರದ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಮ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಈ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ತಾಮ್ರ ವಿಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.. ಈ ಅಪಾಯ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು!

ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೋರಿಕೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ನೀರು ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರುಚಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಬಿಪಿಎ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಈ ಬಾಟಲ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ. ಇವುಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದರೇ ಬಾಟಲಿ ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ಪೂರ, ನಾಪ್ಥಲೀನ್‌ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯ.. ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ..!

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

