Husband and Wife: ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಎನ್ನುವುದು ಹೂವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ನಡಿಗೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭವ್ಯ ಬದುಕನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತುಗಳು, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಕೆಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆಗಳು, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಂಡತಿಯ ಇಂತಹ ವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲವೊಂದು ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಗಂಡ ಆದವನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ದುಡಿದು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನುಮಾನ ಪಡಬಾರದು. ಅನುಮಾನ ಎನ್ನುವುದು ಸುಂದರ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪೂರೈಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಂಸಾರ ಎನ್ನುವುದು ಸುಗಂಧದಂತೆ ಪಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೂ ಹೆಂಡತಿಯಾದವಳು ಗಂಡನನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಾರದು. ಅನುಮಾನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿದರೆ ಪತಿ, ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಎಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳೇ ಬಂದರೂ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಡನನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲೇಬಾರದು. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು, ಗಿಫ್ಟ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು, ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ, ಇದು ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಗಂಡನನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬೇರೆ ಪುರುಷನನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಗಂಡನಾದವನು ಸಹಿಸಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಡವೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಡವೆ ಬೇಕು. ಈ ಮನೆ ಬೇಡ ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದು ಬೇಡ, ನಾವಿಬ್ಬರೇ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಇರೋಣ. ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಗಂಡನಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತವೆ. ಹಣ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಗಲಾಟೆಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಗಂಡನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ ಆಸ್ತಿ ತಾನಾಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಗಂಡ ಕಚೇರಿಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಪದೇ ಪದೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡದೇ, ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಗಂಡನು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಸಂಸಾರ ಒಡೆದು ಹೋಗುವ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಹೆಂಡತಿ, ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.