summer acidity and gas relief: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಂಪಾಗಿರಿಸುತ್ತವೆ?ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸಿದ ನಂತರ, ದೇಹದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಶಕ್ತಿಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
summer acidity and gas relief: ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಶಾಖ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯದಿರುವುದು, ಊಟದ ನಡುವೆ ದೀರ್ಘ ಅಂತರವಿರುವುದು ಮತ್ತು ಹುರಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ರಹಸ್ಯವೆಂದರೆ ನಾವು ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು. ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹವು ದಿನವಿಡೀ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಾನು ಚಿಂತಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸೂರ್ಯ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಜನರು ಶಾಖದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೆಂಕಿಯ ಕುಲುಮೆಯಂತಿದೆ. ದಾಖಲೆಯ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರ ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರಾದ್ರಿ ಕೊಥಗುಡೆಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಿಸಿಲಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ.
ನಲ್ಗೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೂರ್ಯಪೇಟೆ, ವೆಲಾದ್ರಿ ನಿವಾಸಿ 56 ವರ್ಷದ ಯಡಯ್ಯ ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಸಿಲಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಎಂಡಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು 1 ರಿಂದ 2 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯೂ ಇದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರಿಂದ ಮೇ 2 ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಗುಡುಗು ಮತ್ತು ಮಿಂಚಿನ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೀರು, ತೆಂಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಪಾಹಾರವು ಹಗುರವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿರಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಣ್ಣುಗಳಾದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಪಪ್ಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಿಣ್ವಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಬ್ಬುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, 4 ರಿಂದ 6 ನೆನೆಸಿದ ಬಾದಾಮಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉತ್ತಮ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಪೋಹಾ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ಡಾಲಿಯಾವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ. ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ಗಳು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತಿಂಡಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಊಟದ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಪುದೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಚೂರುಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಚೂರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿದ ನೀರು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ "ಸೂಪರ್ಫುಡ್" ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಆಮ್ಲೀಯತೆಯಿಂದ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟವು ಹಗುರ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟವು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಹಗುರ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ದಿನವಿಡೀ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ದಣಿದಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರಬೇಕು. ಫೈಬರ್ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂಜಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೇಹದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನ್ನವನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪೆಸರಪ್ಪು ದಾಲ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತರಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇವು ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಊಟ ಮುಗಿಸುವ ಮೊದಲು, ಮೊಸರು ಅಥವಾ ರೈತಾವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹೋಳುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸದೊಂದಿಗೆ ತಾಜಾ ಸಲಾಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ನೀವು ಅಂತಹ ಸಮತೋಲಿತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಬೇಸಿಗೆಯ ಶಾಖದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಗ್ಯಾಸ್, ಉಬ್ಬುವುದು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ಹಸಿವಿಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅನೇಕ ಜನರು ಸಂಜೆ ಹುರಿದ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ. ಬಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಹುರಿದ ಮಖಾನಾ ಅಥವಾ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಹಣ್ಣಿನ ಸ್ಮೂಥಿಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಶೇಕ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪುದೀನ ಅಥವಾ ಸೋಂಪು ಜೊತೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಗುರವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಊಟವನ್ನು 7:30 ಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಾತ್ರಿ ಊಟವು ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿರಬೇಕು. ತರಕಾರಿ ಖಿಚಡಿ, ಪೆಸರಟ್ಟು, ಪುದೀನ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಲಘು ತರಕಾರಿ ಸೂಪ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ 2 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಊಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು. ತಡವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸವು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಸೋಂಪು ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸೋಂಪು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅಗಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೆನಪಿಡುವ ಒಂದು ವಿಷಯ. ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡೂವರೆ ರಿಂದ ಮೂರು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಮಂತ್ರವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತಾಜಾ, ಕಾಲೋಚಿತ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಆರಿಸುವುದು.ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸದೊಂದಿಗೆ ತಾಜಾ ಸಲಾಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಸಮತೋಲಿತ ಊಟವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಬೇಸಿಗೆಯ ಶಾಖದಲ್ಲಿಯೂ ಗ್ಯಾಸ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಅಸಿಡಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
