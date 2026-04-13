  • ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ರೇಷ್ಮೆಯಂತೆ ಹೊಳೆಯಬೇಕೇ? ಈ 4 ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ರೇಷ್ಮೆಯಂತೆ ಹೊಳೆಯಬೇಕೇ? ಈ 4 ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ

Hair care tips : ಬೇಸಿಗೆಯ ಧಗಧಗಿಸುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹುತೇಕರ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಕೆಲವು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಪಾನೀಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 13, 2026, 07:57 PM IST
    • ಬೇಸಿಗೆಯ ಧಗಧಗಿಸುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾಂತಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ
    • ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹುತೇಕರ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆ
    • ಅಂಶಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಪೂರಕವಾಗಿವೆ.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ರೇಷ್ಮೆಯಂತೆ ಹೊಳೆಯಬೇಕೇ? ಈ 4 ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ

Summer Hair care : ಕಡು ಬೇಸಿಗೆ, ತೀವ್ರವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ಮಾರುತಗಳು ಕೇವಲ ಚರ್ಮದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೂ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಕೂದಲಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಹೊಳಪನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇಹವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೇಶರಾಶಿಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪಾನೀಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ರಸ : ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಳೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ರಸದ ಸೇವನೆಯು ಚರ್ಮ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ 'ಕಾಲಜನ್' ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ದೇಹವು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಳನೀರು : ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಿತವೆನಿಸುವ ಈ ಪಾನೀಯವು ದೇಹದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್‌ಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಎಳನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನೆತ್ತಿಯು (Scalp) ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದಲ್ಲದೆ, ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಪೂರಕವಾಗಿವೆ.

ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸ : ಬೀಟ್ರೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋಲೇಟ್, ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನೆತ್ತಿಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮವಾಗಿ, ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪಿನೊಂದಿಗೆ ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಪಾಲಕ್ ಮತ್ತು ಸೇಬಿನ ರಸ : ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ಅಮೃತವಿದ್ದಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ನೆತ್ತಿಯ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮೇದೋಗ್ರಂಥಿಗಳ (Sebum) ಸ್ರವಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಕೂದಲನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

