ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಹೊಳೆಯಬೇಕೇ!.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ‌ ಸಾಕು

summer hair routine: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದಂತೆಯೇ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೂದಲನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ನೆತ್ತಿ ಒಣಗಿ ಜಿಗುಟಾಗುತ್ತದೆ.
ತಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೆತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆವರಿನಿಂದ ಚರ್ಮವು ಜಿಗುಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಕೂದಲು ಜಿಗುಟಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೇಸಿಗೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಿಯ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಕೂಡ ನೆತ್ತಿಯ ತುರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ತಲೆಯನ್ನು ನಿರೋಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ನಿರೋಧನದಿಂದಾಗಿ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಬೆವರಿನಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ..ನಿಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ
ಅತಿಯಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಧೂಳು, ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಕ್ಯಾಪ್, ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೇ ಸನ್ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಹೇರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಧರಿಸಿ. ಬಿಸಿಲು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ನೀರು ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬದಲಾಗಿ, ತಂಪಾದ, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆವರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೊಳಕು, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಧೂಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ನೆತ್ತಿಯ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ತುಂಬಾ ತುರಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಟೋಪಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಧರಿಸದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
