Sun Stroke symptoms : ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಜನರನ್ನು ಹೈರಾಣಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವವರಿಗೆ 'ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್' ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಬಿಸಿಲಿಂದ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ, ಇದು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇ ಅಪಾಯ ತರಬಹುದು.. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Heat Stroke symptoms : ಬೇಸಿಗೆಯ ಅತಿಯಾದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಉಷ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವೈಫಲ್ಯಗೊಂಡಾಗ 'ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್' ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ರೈತರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಿಂದ ದೇಹವು ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು.. ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ..
ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ: ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಲೆ ಭಾರವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು ಕತ್ತಲೆ ಬಂದಂತಾಗುವುದು ಮೊದಲ ಸೂಚನೆ.
ಅತಿಯಾದ ದೌರ್ಬಲ್ಯ: ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿದು, ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಆಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆವರಿನಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು: ಕೆಲವರಿಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆವರುತ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಬೆವರುವಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಂತು ಚರ್ಮ ಒಣಗಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಪಾಯದ ಗಂಟೆ.
ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ (Dehydration): ಪದೇ ಪದೇ ಬಾಯಿ ಒಣಗುವುದು ಮತ್ತು ವಿಪರೀತ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗುವುದು.
ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲ: ಒಂದೇ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಚಡಪಡಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಏರಿಕೆ: ಮುಟ್ಟಿದರೆ ದೇಹ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಜ್ವರ ಬಂದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವುದು.
ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಧಾನಗಳು : ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಮೇಲಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಇವುಗಳು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳಾದರೂ ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಂತರ 108 ಕರೆ ಮಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ತಂಪಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ: ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ನೆರಳು ಇರುವ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಇರುವ ತಂಪಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ..
ದೇಹದ ತಾಪ ಇಳಿಸಿ: ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಒರೆಸಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ.
ದ್ರವಾಹಾರ ನೀಡಿ: ನೀರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಪಾನೀಯ ಅಥವಾ ಓ.ಆರ್.ಎಸ್ (ORS) ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಕುಡಿಸಿ.
ವಿಶ್ರಾಂತಿ: ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಿಡಿ. ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು
ಸಮಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಉಡುಪು: ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ, ಸಡಿಲವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಛತ್ರಿ ಅಥವಾ ಟೋಪಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಜಲಸಂಚಯನ: ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರಿ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪಾನೀಯಗಳು: ಎಳನೀರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ.
ಸೂಚನೆ : ಬೇಸಿಗೆಯ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಇದ್ದರೆ ಬಿಸಿಲನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರೆಯಬೇಡಿ..