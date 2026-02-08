ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆವರುತ್ತೀದ್ದೀರಾ..? ಅದು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣ.. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ..

Health Care : ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆವರುವುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬೆವರುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗಲೂ, ಹವಾಮಾನ ತಂಪಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನೀವು ವಿಪರೀತ ಬೆವರಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಅನೇಕ ಜನರು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ, ಮೂಗಿನ ಸುತ್ತ ಅಥವಾ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ, ಇದು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಆದಾರೂ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆವರು ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಬೆವರಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ ಇರುವವರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆವರು ಬರುವುದು ಸಹಜ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಬೆವರು ಬರಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ದೇಹವು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಆದಾರೂ, ಮಕ್ಕಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬೆವರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ದಿನವಿಡೀ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಸಹ ಅಗತ್ಯ. ಅಲ್ಲದೆ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆವರುವುದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಅದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.