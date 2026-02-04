English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • Skin Care Tips: ಕೊರಿಯನ್‌ ಯುವತಿಯರಂತೆ ಪಳ ಪಳ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಆಗಲು ಏನ್‌ ಮಾಡಬೇಕು.. ಚರ್ಮದ ಹೊಳಪಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!

Skin Care Tips: ಕೊರಿಯನ್‌ ಯುವತಿಯರಂತೆ ಪಳ ಪಳ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಆಗಲು ಏನ್‌ ಮಾಡಬೇಕು.. ಚರ್ಮದ ಹೊಳಪಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!

ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಬಳಸಿ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 4, 2026, 12:04 AM IST
  • ಕೊರಿಯನ್‌ರು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ
  • ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯಾ?
  • ಕೊರಿಯನ್‌ ಯುವತಿಯರಂತೆ ಪಳ ಪಳ ಹೊಳೆಯಬೇಕಾ?

Skin Care Tips: ಕೊರಿಯನ್‌ ಯುವತಿಯರಂತೆ ಪಳ ಪಳ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಆಗಲು ಏನ್‌ ಮಾಡಬೇಕು.. ಚರ್ಮದ ಹೊಳಪಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!

ಸದ್ಯ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಕೊರಿಯನ್‌ರಂತೆ ಸ್ಕಿನ್‌ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ಕೂಡ ಈಗ ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಯುವತಿಯರು ಚರ್ಮವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲವೇ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿದ್ದಾರಾ ಎನ್ನವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊರಿಯನ್‌ ರೀತಿ ಸ್ಕಿನ್‌ ಹೊಂದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.   

ಕೊರಿಯನ್‌ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೂಡಿದೆ. ಅವರಂತೆ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಮೊದಲು ಡಬಲ್‌ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್‌ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಮೇಕಪ್‌ ಮತ್ತು ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ಬಳಿಕ ನೀರು ಆಧಾರಿತ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಮುಖ ತೊಳೆದರೆ ಕೊಳೆ ನಾಶವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಲಿಯೇಟರ್‌ (Exfoliation) ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಾಶಹೊಂದಿದ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮುಖ ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ಕ್ರಬ್‌ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸ್ಕ್ರಬ್‌ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್‌ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಚರ್ಮದ ಪಿಹೆಚ್‌ ಸಮತೋಲನಗಳಿಸಲು ಟೋನರ್‌ (Toner)ನಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆ ನೀಡಲು ಲಘುವಾಗಿ ಜಲಸಂಯೋಜಿತ ಎಸ್ಸೆನ್ಸ್‌ (Essence) ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊರಿಯನ್‌ರ ಸ್ಕಿನ್‌ ಅಂತೆ ಕಾಣಲು ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್, ಟೋನರ್ ಹಾಗೂ ಹೈಲುರಾನಿಕ್ ಆಮ್ಲದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸೀರಮ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೇಸಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾಹ, ಇವುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಳನೀರು ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕು.. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಹುಷಾರ್‌!

ನೀವು ಯಾವುದೋ, ಯಾವುದೋ ದುಬಾರಿ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಹೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಳಪು ಬರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್‌ ಡೇ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್‌ ಮಾಡ್ತಾರೆ.. ಪ್ರಪೋಸ್‌ ಡೇ, ಟೆಡ್ಡಿ ಡೇ ಸೇರಿ ಈ ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Korean skincareGlowing skin tipsDouble cleansingExfoliationhydration

