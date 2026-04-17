  ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಾದ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಲಾಲಿಪಾಪ್‌!.. ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿ

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಾದ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಲಾಲಿಪಾಪ್‌!.. ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿ

Tamarind lollipops recipe: ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾದ ಹುಣಸೆ ಲಾಲಿಪಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 17, 2026, 08:47 PM IST
Tamarind lollipops recipe: ಹೊರಗಿನ ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವ ಬದಲು ಈ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಲಾಲಿಪಾಪ್‌ಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ. ಹುಣಸೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಹುಳಿ ಲಾಲಿಪಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿಧಾನ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.

ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾದ ಹುಣಸೆ ಲಾಲಿಪಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಹೊರಗಿನ ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಬದಲು ಈ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಲಾಲಿಪಾಪ್‌ಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ.

ಹುಣಸೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಹುಳಿ ಲಾಲಿಪಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿಧಾನ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೀವು ವೇಗವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ!.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ನೀವು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬಲಿ ಆಗುತ್ತೀರಾ?

ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಲಾಲಿಪಾಪ್‌ಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಲಾಲಿಪಾಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ರಜಾದಿನಗಳು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಅನೇಕ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಲಾಲಿಪಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಸಿಗೆ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಈ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಲಾಲಿಪಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ.

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಬೆಲ್ಲ, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಹುರಿದ ಜೀರಿಗೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ, ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ. ಮೊದಲು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ. ಈಗ ಬೆಲ್ಲ, ಹುರಿದ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಂತರ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣದ ಸಣ್ಣ ತುಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ದುಂಡಾದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ.

ನಂತರ, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೂತ್‌ಪಿಕ್‌ನಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ, ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿರಿ. ಅಷ್ಟೇ, ರುಚಿಕರವಾದ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡ.. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ-ಲವಂಗದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿ..

 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

