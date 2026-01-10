English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ನಿಮಗೆ ಟೀ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯೇ? ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿದರೆ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ!

ನಿಮಗೆ ಟೀ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯೇ? ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿದರೆ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ!

Tea habit: ದಿನೇ ದಿನೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಇದರ ನಡುವೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 2ಲಕ್ಷ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತಾ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು..

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 10, 2026, 09:46 PM IST
  • ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟೀ ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಅರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ
  • ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಟೀ ,ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಬೇಡಿ

Trending Photos

ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಂದ್ರೆ ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ! ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಆ ದಿನದಂದೇ..
camera icon5
Saturn in astrology
ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಂದ್ರೆ ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ! ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಆ ದಿನದಂದೇ..
ಜನವರಿ 9ರಂದು &#039;ಪ್ರತಿಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜಯೋಗ&#039;: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಲಿದೆ
camera icon4
Pratiyuti Drishti Rajyog
ಜನವರಿ 9ರಂದು 'ಪ್ರತಿಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜಯೋಗ': ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಲಿದೆ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.. ಖಾತೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 500 ರೂ. ಏರಿಕೆ! ಈಗ ಜಮಾ ಆಗೋದು 2500 ರೂ.
camera icon6
Puducherry government schemes
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.. ಖಾತೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 500 ರೂ. ಏರಿಕೆ! ಈಗ ಜಮಾ ಆಗೋದು 2500 ರೂ.
ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಮೊದಲ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌..! ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಬದಲಾವಣೆ
camera icon6
Dhanush gowda
ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಮೊದಲ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌..! ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಬದಲಾವಣೆ
ನಿಮಗೆ ಟೀ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯೇ? ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿದರೆ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ!

Tea habit: ಚಹಾ ಅಭ್ಯಾಸ: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಚಟ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಚಹಾ ಕುಡಿಯದೆ ಒಂದು ದಿನವೂ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಹಾ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆಲವರು ಕೈಗಳಿಗೆ ಗೋರಂಟಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಾಗ ಕಿರಿಕಿರಿ ಏಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ?

ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಚಹಾ ಏಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ? ಅನೇಕ ಜನರು ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಚಹಾವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸ. ಚಹಾವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಚಹಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ 'ಟ್ಯಾನಿನ್' ಎಂಬ ವಸ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಹಾವನ್ನು ಕಹಿಯಾಗಿ ರುಚಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಆಯುರ್ವೇದವು ಇದನ್ನು 'ವಿಷ'ಗಳಂತೆಯೇ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಸಿವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಊಟದ ನಂತರ: ಊಟದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

 ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಮೆದುಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

 ಹಳೆಯ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಎದೆಯುರಿ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ವಾತ ಮತ್ತು ಪಿತ್ತ ದೋಷಗಳನ್ನು ಅಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ: ಚಹಾವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಕುದಿಸಬಾರದು. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಪ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಯದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಚಹಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಾವುದೇ ಡಯೆಟ್‌, ಜಿಮ್‌ ಬೇಡ.. ಈ ತರಕಾರಿ ತಿಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ತೂಕ!

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Tea habitTea health effectsAyurveda tea mistakesReheating tea dangersಚಹಾ ಅಭ್ಯಾಸ.

Trending News