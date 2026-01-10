ನಿಮಗೆ ಟೀ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯೇ? ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿದರೆ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ!

Tea habit: ಚಹಾ ಅಭ್ಯಾಸ: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಚಟ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಚಹಾ ಕುಡಿಯದೆ ಒಂದು ದಿನವೂ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಹಾ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆಲವರು ಕೈಗಳಿಗೆ ಗೋರಂಟಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಾಗ ಕಿರಿಕಿರಿ ಏಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ?
ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಚಹಾ ಏಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ? ಅನೇಕ ಜನರು ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಚಹಾವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸ. ಚಹಾವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಚಹಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ 'ಟ್ಯಾನಿನ್' ಎಂಬ ವಸ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಹಾವನ್ನು ಕಹಿಯಾಗಿ ರುಚಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಆಯುರ್ವೇದವು ಇದನ್ನು 'ವಿಷ'ಗಳಂತೆಯೇ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಸಿವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಊಟದ ನಂತರ: ಊಟದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಮೆದುಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಎದೆಯುರಿ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ವಾತ ಮತ್ತು ಪಿತ್ತ ದೋಷಗಳನ್ನು ಅಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ: ಚಹಾವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಕುದಿಸಬಾರದು. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಪ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಯದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಚಹಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಾವುದೇ ಡಯೆಟ್, ಜಿಮ್ ಬೇಡ.. ಈ ತರಕಾರಿ ತಿಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ತೂಕ!