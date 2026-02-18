English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ವಿಷಸರ್ಪ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಔಷಧ! ಹಾವಿನ ಬದ್ದ ವೈರಿ, ಈ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಂಶ

ವಿಷಸರ್ಪ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಔಷಧ! ಹಾವಿನ ಬದ್ದ ವೈರಿ, ಈ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಂಶ

ಹಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಅತೀ ವಿಷಯುಕ್ತ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದರ ಕಡಿತದಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಾವಿನ ವೈರಿಯಾದಂತಹ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ವಿಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ ಇದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 18, 2026, 04:23 PM IST
  • ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೂಲಕ ನರವಿಷವನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತವೆ
  • ಈ ವಿಷವು ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ

Snakebite treatment: ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಮತ್ತು ಮುಂಗುಸಿ ನಡುವಿನ ಕಾದಾಟವು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಹಾವಿನ ವಿಷ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಮುಂಗುಸಿಯು ಹಾವಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಜ್ಞರು ಹಾವು ವಿಷ ಮತ್ತು ಮುಂಗುಸಿಯ ದೇಹದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೂಲಕ ನರವಿಷ (Neurotoxin)ವನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಷವು ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂಗುಸಿಗಳು ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೋಗನಿರೋಧಕಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವುಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಗ್ರಾಹಕ (receptor) ಲಕ್ಷಣಗಳು ವಿಷದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಂಪನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಯುವತಿ

ಮುಂಗುಸಿಯ ನಿಜವಾದ ಬಲ ಅದರ ಮಿಂಚಿನಂತಿರುವ ವೇಗ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ. ಹಾವು ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ಗುರಿ ಹಿಡಿದು ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದು ಅದರ ಮುಖ್ಯ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಚುರುಕುತನವೇ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲೂ ಮುಂಗುಸಿಯೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ವಿಷ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕಚ್ಚಿದರೆ, ಮುಂಗುಸಿಗೂ ಜೀವಾಪಾಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಥೆಯಲ್ಲ; ವೇಗ, ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಮನ್ವಯವೇ ಇದರ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನೆಡುವ ಈ ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ವಿಷಸರ್ಪ! ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಈಗಲೇ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕಿ..

ಹಾವು-ಮುಂಗುಸಿ ದ್ವಂದ್ವವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕಸನದ ಅದ್ಭುತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವಿಷದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾತುರ್ಯ ಮತ್ತು ಚುರುಕುತನದಿಂದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಯುದ್ಧವು ಸದಾ ಜನರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
 

