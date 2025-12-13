English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನಾವು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ರಕ್ತದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೀಲು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 13, 2025, 07:26 PM IST
ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮದುವೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

Late marriage disadvantage: ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಯೇ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಧು ಅಥವಾ ವರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಮದುವೆಯ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯ ವಯಸ್ಸು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ 20 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗೆ 26 ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 28 ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 32. ತಡವಾಗಿ ಮದುವೆಗೆ ಕಾರಣ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೂ ಅನೇಕರು ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಬಗೆಗಿನ ನಿರಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮದುವೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ತಮ್ಮ ಲೈಂಗಿ*ಕ ಉತ್ತುಂಗದ ನಂತರ ಮದುವೆಯಾಗುವ ದಂಪತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಲೈಂಗಿ*ಕತೆಯು ಮದುವೆಯ ಅಮಾನ್ಯತೆಯು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬಂಧದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಒಂಟಿತನ, ಅಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕೋಪವು ದಾಂಪತ್ಯ ದ್ರೋಹ, ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ತಡವಾದ ಮದುವೆಗಳು ಬಂಜೆತನ, ಅಪಸ್ಥಾನೀಯ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ, ಗರ್ಭಪಾತಗಳು ಮತ್ತು ಆನುವಂಶಿಕ ಅಸಹಜತೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮಗು ಹೆರುವುದು ಜೈವಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕುಟುಂಬ ಬಂಧ ಮತ್ತು ಪೀಳಿಗೆಯ ಅಂತರಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದರೆ ತಡವಾದ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸುಲಭದ ದಾರಿ...!

ಜನನ ದರದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ: ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮದುವೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯ ಆಧಾರವು ಮಗುವಿನ ಜನನದಲ್ಲಿದೆ. ತಡವಾದ ಮದುವೆಯು ಮದುವೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಫಲವತ್ತತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೆ, ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ವಿಳಂಬವಾದ ವಿವಾಹವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜನನ ದರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಳೆಯ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಗರ್ಭಧಾರಣೆ & ಅಸಹಜ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತೊಂದರೆ: ನಾವು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ರಕ್ತದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೀಲು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂವತ್ತರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮಗು ಹೆರುವ ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಪಾತ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರ ಹೆರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಅಪಾಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಹುಬ್ಬಿನ ಮೇಲಿರುವ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ 5 ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ!

ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಮತ್ತು ಮಗು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಸಹಜತೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಮಗುವು ಅಸಹಜ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂರಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ದೋಷಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

