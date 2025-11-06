English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್‌ನ ಬೆಲೆ 69,000 ರೂಪಾಯಿ: ಯಾಕಿಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್‌ನ ಬೆಲೆ 69,000 ರೂಪಾಯಿ: ಯಾಕಿಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಪ್ರಾಡಾ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಭಾವಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ 775 ಡಾಲರ್ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರೆ ಅದು ಸುಮಾರು 69,000 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 6, 2025, 07:41 PM IST
  • ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್‌ನ ಬೆಲೆ 69,000 ರೂಪಾಯಿ
  • ಪ್ರಾಡಾ ಕಂಪನಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್‌ ಬಲು ದುಬಾರಿ
  • ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ ಪೋಸ್ಟ್

Trending Photos

ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಗೆ ಧನಕಾರಕನ ಪ್ರವೇಶ: 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭ, ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ
camera icon6
Shukra Gochar
ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಗೆ ಧನಕಾರಕನ ಪ್ರವೇಶ: 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭ, ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ
ಪ್ರತಿದಿನ ಈ 5 ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಬಲೂನ್ ರೀತಿ ಊದಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
camera icon6
Weight loss drinks
ಪ್ರತಿದಿನ ಈ 5 ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಬಲೂನ್ ರೀತಿ ಊದಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ಓದಲು ಹೋಗಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ತಾಯಿ...! ಈಗ ಆಕೆಯ ಮಗನೇ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಮೇಯರ್..!
camera icon6
who is Zohran Mamdani
ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ಓದಲು ಹೋಗಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ತಾಯಿ...! ಈಗ ಆಕೆಯ ಮಗನೇ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಮೇಯರ್..!
ಮಹಾ ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನ : ತೀವ್ರ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು 12,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಅಗ್ಗವಾದ ಬಂಗಾರ ! 20,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಬೆಳ್ಳಿ
camera icon7
Gold price
ಮಹಾ ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನ : ತೀವ್ರ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು 12,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಅಗ್ಗವಾದ ಬಂಗಾರ ! 20,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಬೆಳ್ಳಿ
ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್‌ನ ಬೆಲೆ 69,000 ರೂಪಾಯಿ: ಯಾಕಿಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾ?

Prada Safety Pin: ಎಲ್ಲರೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೀರೆ ಉಡುವಾಗ ಪಿನ್‌ಗಳನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅವುಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10-20 ರೂ.ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್‌ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಹೌಹಾರುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಪ್ರಾಡಾ ಎಂಬ ಕಂಪನಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಪಿನ್‌ನ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 69,000 ರೂ. ಹೌದು, ಅಚ್ಚರಿಯಾದ್ರೂ ಇದು ನಿಜ...

Add Zee News as a Preferred Source

ಏನು..? ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್‌ಗೆ 69,000 ರೂ. ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅಂತಾ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್‌ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ವಜ್ರ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಅನುಮಾನಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್‌ ಒಂದು ಬದಿಯನ್ನ ದಾರದಿಂದ ನೇಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಲೋಗೋವನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ₹21 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ 50 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ: ಇಂದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

ಬ್ರಾಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್‌

ಪ್ರಾಡಾ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಭಾವಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ 775 ಡಾಲರ್ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರೆ ಅದು ಸುಮಾರು 69,000 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಬೆಲೆ ಕೇಳಿ ಹೌಹಾರಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಅನೇಕ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ. ʼಈ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಅನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿ ಮೊತ್ತ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ?ʼ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಡಾ 1913ರಲ್ಲಿ ಮಾರಿಯೋ ಪ್ರಾಡಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ಶೂಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಬ್ರಾಂಡ್‌ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕೂಡ ದುಬಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹200,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹84,349 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ

 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Safety pinpradaPrada Safety Pinsafety pinsafety pin with brooch

Trending News