Prada Safety Pin: ಎಲ್ಲರೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪಿನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೀರೆ ಉಡುವಾಗ ಪಿನ್ಗಳನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅವುಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10-20 ರೂ.ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಹೌಹಾರುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಪ್ರಾಡಾ ಎಂಬ ಕಂಪನಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಪಿನ್ನ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 69,000 ರೂ. ಹೌದು, ಅಚ್ಚರಿಯಾದ್ರೂ ಇದು ನಿಜ...
ಏನು..? ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ಗೆ 69,000 ರೂ. ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅಂತಾ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ವಜ್ರ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಅನುಮಾನಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಒಂದು ಬದಿಯನ್ನ ದಾರದಿಂದ ನೇಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಲೋಗೋವನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ₹21 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ 50 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ: ಇಂದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...
ಬ್ರಾಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್
ಪ್ರಾಡಾ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಭಾವಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ 775 ಡಾಲರ್ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರೆ ಅದು ಸುಮಾರು 69,000 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಬೆಲೆ ಕೇಳಿ ಹೌಹಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಅನೇಕ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ. ʼಈ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಅನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿ ಮೊತ್ತ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ?ʼ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಡಾ 1913ರಲ್ಲಿ ಮಾರಿಯೋ ಪ್ರಾಡಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಶೂಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕೂಡ ದುಬಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹200,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹84,349 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ