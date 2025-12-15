English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ತಡವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದರೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ?

ತಡವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದರೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ?

Late Marriage Problems: ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ.. ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಧು ಅಥವಾ ವರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಮದುವೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 15, 2025, 08:56 AM IST
Marital Challenges: ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ.. ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಧು ಅಥವಾ ವರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಮದುವೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮದುವೆಯ ವಯಸ್ಸು 20 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗೆ 26 ವರ್ಷಗಳು.. ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.. ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 28 ವರ್ಷಗಳು.. ಗರಿಷ್ಠ 32 ವರ್ಷಗಳು.. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜನರು.. 40 ರವರೆಗೆ.. ಆದರೆ ತಡವಾಗಿ ಮದುವೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ/ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೋಷಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲಿನ ಗಮನ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರವೂ.. ಅನೇಕ ಜನರು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಡವಾಗಿ ಮದುವೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು..? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..

ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದ ನಂತರ ಮದುವೆಯಾಗುವ ದಂಪತಿಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆಯಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಒಂಟಿತನ, ಅಭದ್ರತೆ - ಕೋಪ, ದಾಂಪತ್ಯ ದ್ರೋಹ, ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ತಡವಾದ ವಿವಾಹಗಳು ಬಂಜೆತನ, ಅಪಸ್ಥಾನೀಯ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ, ಗರ್ಭಪಾತಗಳು ಮತ್ತು ಆನುವಂಶಿಕ ಅಸಹಜತೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಜೈವಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ತಡವಾಗಿ ಪೋಷಕರಾಗುವುದು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಪೀಳಿಗೆಯ ಅಂತರಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದರೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-2025 ರಲ್ಲಿ YouTube ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಇವು!

ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು: ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಮದುವೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಡನಾಟ. ಮಕ್ಕಳೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ. ಕುಟುಂಬ. ಆದಾಗ್ಯೂ.. ತಡವಾಗಿ ಮದುವೆಯು ಮದುವೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಫಲವತ್ತತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಗರ್ಭಧರಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥತೆಯಿಂದಾಗಿ ತಡವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜನನ ದರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಗರ್ಭಧಾರಣೆ: ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಕೀಲು ನೋವು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಮೂವತ್ತರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಪಾತ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು, ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಹೆರಿಗೆಯಂತಹ ಕೆಲವು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಮತ್ತು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸಹಜತೆಗಳು ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಮಗುವಿಗೆ ಅಸಹಜ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಇರಬಹುದು. ಇದು ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.. ನರ ಕೊಳವೆಯ ದೋಷಗಳು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ, ಮದುವೆಯೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

