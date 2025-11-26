English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವೆಂದು ಚೆಲ್ಲುವ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರಿನಲ್ಲಡಗಿದೆ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು!

Hair Care Home Remedies: ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಎಸೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Nov 26, 2025, 01:20 PM IST
  • ಅಕ್ಕಿ ನೀರನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
  • ಅಕ್ಕಿ ನೀರು ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
  • ಅಕ್ಕಿ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ

Rice Water Benefits: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡೇ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆದರೂ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅನ್ನ ಮಾಡುವ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಬಚ್ಚಲಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ವ್ಯರ್ಥವೆಂದು ಬಿಸಾಡುವ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? 

ಹೌದು, ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಈ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬುಡದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-  ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತೆ! ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ: 
ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರಿನಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಲಘು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ 5-10ನಿಮಿಷ ಹಾಗೇ ಬಿಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕೂದಲನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. 

ದಪ್ಪ ಕೂದಲು: 
ನೀವು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರು ವರದಾನವಿದ್ದಂತೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೊಳೆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಇನೋಸಿಟಾಲ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಈ ನೀರನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಕೂದಲನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಯೋಜನಕಾಗಿ ಆಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Hair Care Tips: ಕೂದಲು ಮೃದು, ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಏನು ಹಚ್ಚಬೇಕು?

ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆ: 
ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾಗಿ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 

ಕಾಂತಿಯುತ ಕೂದಲು: 
ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಳಸುವ ಶಾಂಪೂ ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಹೇರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಉದ್ದ, ಕಾಂತಿಯುತ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. 

ಉದ್ದ, ದಪ್ಪ ಕೂದಲನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಕ್ಕಿ ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು?
ಒಂದು ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ದಪ್ಪ ನೀಳ ಕೇಶರಾಶಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಬಹುದು. 

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Rice WaterRice Water UsesRice water benefitsRice Water Uses In Kannadarice water for hair

