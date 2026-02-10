English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಚೀಸ್‌ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ.. ಇದು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು..?

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಚೀಸ್‌ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ.. ಇದು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು..?

ಈಗಿನ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಚೀಸ್‌ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಇಷ್ಟ. ಎಲ್ಲಿಯೇ ಹೋದರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್‌ ನೋಡುವವರೆಗೂ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ ಚೀಸ್‌ ಯಾವುದು?   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 10, 2026, 11:14 PM IST
  • ಕ್ರೀಮಿ ಚೀಸ್, ಕೊಬ್ಬು ರಹಿತ ಹಾಗೂ ಟೋಫು ಚೀಸ್‌ ಇಷ್ಟ
  • ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಚೀಸ್‌ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ..?
  • ಚೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಚೀಸ್‌ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ.. ಇದು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು..?

Pule cheese expensive cheese: ಚೀಸ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕ್ರೀಮಿ ಚೀಸ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೇ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೊಬ್ಬು ರಹಿತ ಹಾಗೂ ಟೋಫು ಚೀಸ್‌ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಗ ಚೀಸ್‌ ಪ್ರಿಯರಿಗೇನು ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಚೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇಯ ಚೀಸ್ ಕೆಜಿಗೆ 400 ರಿಂದ 600 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೀಸ್‌ ಇದ್ದು ಇದನ್ನು ಯಾವುದರ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ತಲೆ ಗಿರ್‌ರ್‌ ಎನ್ನುತ್ತದೆ. 

ವಿಶೇಷ ಚೀಸ್‌ ಅನ್ನು ಪುಲ್ ಚೀಸ್ (Pule cheese) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕತ್ತೆ ಹಾಲಿನಿಂದ ಇದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕತ್ತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 300 ರಿಂದ 500 ಮಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತದೆ. 1 ಕೆಜಿ ಪುಲ್ ಚೀಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 25 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಇದರ ಟೇಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದವರು ಈ ಚೀಸ್ ಕೆನೆಯಂತಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ ರುಚಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎನುತ್ತಾರೆ. 

ಈ ಪುಲ್ ಚೀಸ್ ಅನ್ನು ಯೂರೋಪ್‌ನ ಸೆರ್ಬಿಯಾದ ಜಸಾವಿಕಾ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಷೀಸ್‌ಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನವರು ಬಾಲ್ಕನ್ ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಹಾಲಿನಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಚೀಸ್‌ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕತ್ತೆಗಳು ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಆ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಲು ಕೊಡವುದಿಲ್ಲ. ಕತ್ತೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಸೀನ್‌ ಇರುವುದರಿಂದ ಚೀಸ್‌ ಮಾಡಲು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ಹಾಲನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup: ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್‌ ನಡೆಯಲು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಕಾರಣ.. ಇವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇದವಾಕ್ಯ!

ಯಾವುದೇ ಪುಲ್‌ ಚೀಸ್‌ ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟು ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಮೇಕೆ ಹಾಲನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕತ್ತೆಯ ಹಾಲು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಈಗೀಗ ಕತ್ತೆಯ ಹಾಲನ್ನು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಧಕ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುಲ್ ಚೀಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಪುಲ್‌ ಚೀಸ್‌ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ 95,000 ದಿಂದ 95,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ 1.10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup:‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ವಿರುದ್ಧ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದ ವಿಶ್ವದ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌.. ನಾನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡು ಎಂದ ಬ್ಯಾಟರ್!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

