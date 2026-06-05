1 Rupee coin freezer trick: ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕ. ಏಕೆಂದರೆ, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಆಹಾರ, ಸೊಪ್ಪು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂದು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ನೀರನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಬಳಸುವಾಗ ನೀವು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದರಲೇಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇಂತಹ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಿದರೂ ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಅದು ಯಾಕೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಆ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಹೇಗೆ?.
ನೀವು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಬಂದು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಹಾಳಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯದ ಸಲಹೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ?.
ಮೊದಲು ನೀವು ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಆ ಲೋಟವನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಐಸ್ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ, ನೀರಿನ ಲೋಟದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಇಡೀ ದಿನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಸಲಹೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಕರಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ನಾಣ್ಯದ ಆಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯದ ಸಲಹೆಯು ನಿಮಗೆ ಆಹಾರ ವಿಷವಾಗಿದೆಯೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ನೀರಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೋಂಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಕರುಳುಗಳು ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರಿಯಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.