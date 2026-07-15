/ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಈ 5 ಗಿಡಗಳಿದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ.. ಹಾವುಗಳ ಎಂಟ್ರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ !

Garden Tips: ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಗಳ ತೋಟ, ಹಿತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ, ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳು ಹಾಗೂ ದಟ್ಟ ಪೊದೆಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಳೆಸುವ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ದಟ್ಟ ಪೊದೆಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಸಸ್ಯಗಳ ವಾಸನೆಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅವು ನೀಡುವ ನೆರಳು, ತೇವಾಂಶ, ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಕಪ್ಪೆ, ಇಲಿ ಮೊದಲಾದ ಆಹಾರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಬಿಲಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುವುದರಿಂದ ಅವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಒಣ ಜಾಗಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯ ತೋಟವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು, ಗಿಡಗಳು ಇದ್ರೆ ಹಾವುಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಆ ಗಿಡಗಳು/ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮಲ್ಲಿಗೆ (Jasmine): ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದಿವೆ. ಅವುಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ನೆರಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಾವುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡಗಳ ಬಳಿ ಕೀಟಗಳು, ಕಪ್ಪೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಆಹಾರದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು.
ಬಿದಿರು (Bamboo): ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಾವುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಣ ಎಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ನೆಲ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಶ್ರಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಸಮೀಪ ಬಿದಿರಿನ ದಟ್ಟ ಗುಂಪುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.
ನೆಲ ಆವರಿಸುವ ಬೆಳ್ಳೆಸಸ್ಯಗಳು (Ground Cover Plants/Ivy): ಐವಿ, ಪೆರಿವಿಂಕಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನೆಲವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆವರಿಸುವ ಬೆಳ್ಳೆಸಸ್ಯಗಳು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಕವಚವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳು ತಂಪಾಗಿದ್ದು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೀಟಗಳೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳ ಸಂಚಾರವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಬಾಳೆ ಗಿಡ: ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳ ಸುತ್ತ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿದ್ದಿರುವ ಒಣ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆರಳಿನ ವಾತಾವರಣ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ದಟ್ಟ ಪೊದೆಗಳು ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಹುಲ್ಲು: ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ದಟ್ಟ ಪೊದೆಗಳು ಅಥವಾ ಎತ್ತರದ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆದಿದ್ದರೆ ಅವು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಡಗುದಾಣವಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತೋಟದ ಹುಲ್ಲನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
ಹಾವುಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆಯೇ?
ಈ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವುಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಸ್ಯದ ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ತಂಪು, ತೇವಾಂಶ, ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳತ್ತ ಅವು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಸ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಹಾವುಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
* ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ದಟ್ಟ ಪೊದೆಗಳನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
* ಎತ್ತರದ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
* ಇಲಿಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.
* ಒಣ ಎಲೆಗಳು, ಮರದ ತುಂಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಸದ ರಾಶಿಗಳನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ.
* ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ.
* ಗೋಡೆ, ಗೇಟ್ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿಯ ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ.
ಹಾವು ಕಂಡರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಮನೆಯ ಬಳಿ ಹಾವು ಕಂಡರೆ ಅದನ್ನ ಹೊಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಾಗೂ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಹಾವು ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾವುಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಆಶ್ರಯ ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲೇ ಮನೆಗಳ ಸುತ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರ ಆಶಯ. ಆದರೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳು, ತೇವಾಂಶ ಹಾಗೂ ಅಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರವು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಯಮಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸರಿಯಾದ ತೋಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾವುಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
(ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಸ್ಯವು ಹಾವುಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಖಚಿತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಹಾವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರ, ತೇವಾಂಶ, ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾದ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೇಖನವನ್ನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಮನೆಯ ಬಳಿ ಹಾವು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೆ, ತಕ್ಷಣ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಹಾವು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡವನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.)