ಕುಬೇರನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ರಾಶಿಗಳು ಇವು.. ಇವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ..!

ಶುಕ್ರನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಬೇರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 5, 2025, 12:12 AM IST
  • ಕುಬೇರನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ
  • "ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೇಲಂ ಶ್ರೀಂ ಕುಮ್ ಕುಬೇರಾಯ ನಮಃ"
  • ಇದು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಕುಬೇರನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ರಾಶಿಗಳು ಇವು.. ಇವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ..!

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗ್ರಹದಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಆ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಸ್ವಭಾವ, ಅದೃಷ್ಟ, ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಕುಬೇರನು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳ ಜನರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಬೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

  1. ವೃಷಭ (Taurus): ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ, ಇದು ಸಂಪತ್ತು, ಐಷಾರಾಮಿ, ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಕುಬೇರನಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದವರಾಗಿದ್ದು, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  2. ಕರ್ಕಾಟಕ (Cancer): ಚಂದ್ರನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅವರ ಸ್ವಭಾವವು ಕುಬೇರನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
  3. ತುಲಾ (Libra): ಶುಕ್ರನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸೌಂದರ್ಯ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸೌಮ್ಯತೆ, ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಕುಬೇರನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
  4. ವೃಶ್ಚಿಕ (Scorpio): ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಶ್ರಮಶೀಲರಾಗಿದ್ದು, ಕುಬೇರನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಧನು (Sagittarius): ಗುರು ಗ್ರಹದಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ, ಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕುಬೇರನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ, ಖ್ಯಾತಿ, ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕುಬೇರನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಮಂತ್ರ: ಕುಬೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪಡೆಯಲು, ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ: "ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೇಲಂ ಶ್ರೀಂ ಕುಮ್ ಕುಬೇರಾಯ ನರವಾಹನಯಕ್ಷ ರಾಜಾಯ ಧನ ತಾನ್ಯಾಧಿಪತಿಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುತ್ರಾಯ ಶ್ರೀಂ ಓಂ ಕುಬೇರಾಯ ನಮಃ". ಈ ಮಂತ್ರದ ಜಪವು ಕುಬೇರನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಊಹೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧಿತ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

