ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಈ ನಾಲ್ಕು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾನ, ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು; ಈಗಲೇ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಸಿ;

Bhagavad Gita Shloka for children: ಗೀತೆಯ ಜ್ಞಾನವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 25, 2025, 06:19 PM IST
    • ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಂಥವೆಂದರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ
    • ಇದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ
    • ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಈ ನಾಲ್ಕು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾನ, ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು; ಈಗಲೇ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಸಿ;

Bhagavad Gita Shloka for children: ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಂಥವೆಂದರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಇದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಓದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಸಹ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೀತೆಯ ಜ್ಞಾನವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:   ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದು ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದಲ್ಲ, ಈ ನಿಯಮದಡಿ ಆಗುವುದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೈಕ್

ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜೀವನದ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಲು ನಾವು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರ ಕರ್ತವ್ಯವು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಂತಹ ಉತ್ತಮ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು. ಅದನ್ನು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಕಲಿಸುವುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಅನೇಕ ಪ್ರೇರಕ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮಗುವೂ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಗವತಾಚಾರ್ಯ ಪಂಡಿತ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಶ್ಲೋಕಗಳು:
ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ತೇ ಮಾ ಫಲೇಷು ಕದಾಚನ್
ಮಾ ಕರ್ಮಫಲಹೇತುರ್ಭೂರ್ಮ ತೇ ಸಂಗೋಸ್ತ್ವಕರ್ಮಣಿ॥

ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಕೇವಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷಣವು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಲು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೂ ಅಥವಾ ವಿಫಲವಾದರೂ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೃತ್ವಾ ಲಾಭಲಭೌ ಜಯಜಯೌ
ತತೋ ಯುದ್ಧಾಯ ಯುಜ್ಯಸ್ವ ನೈವಂ ಪಾಪಂವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ

ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಖ-ದುಃಖ, ಲಾಭ-ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಗೆಲುವು-ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದರೂ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಕಲಿಯಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಬರೀ 150 ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಗಿಡ ಬೆಳೆದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಲಾಭ ಫಿಕ್ಸ್‌! ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿಸುವ ʼಬಂಗಾರದ ಬೆಳೆʼ

ಉದ್ಧರೇದಾತ್ಮನಾತ್ಮನಂ ನಾತ್ಮಾನಂವಾಸದಯೇತ್
ಆತ್ಮೈವ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋ ಬಂಧುರಾತ್ಮೈವ ರಿಪುರಾತ್ಮನಃ

ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, "ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಬೇಡ. ಮನುಷ್ಯನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ಅವನ ಸ್ವಂತ ಮನಸ್ಸು. ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯತ್ತ ತಮ್ಮ ಒಲವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನೂ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

