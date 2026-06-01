fruits will make your skin glow: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳು, ಫೇಸ್ ಜೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮವು ಹೊಳೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಸೂಪರ್ಫುಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವು ಚರ್ಮವು UV ರೇಸ್ನಿಂದ ಆಗುವ ಹಾನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ದೇಹದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರಿಹಣ್ಣುಗಳು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಅಗುವಂತಹ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸಹ ಸವಿಯಬಹುದು. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚರ್ಮದ ರಕ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಕೋಪೀನ್ (Lycopene) ಎಂಬ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕವಿದೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯನ UVB ವಿಕಿರಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಖ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ರಸ ಅಥವಾ ಅದರ ತಣ್ಣಗಾದ ತಿರುಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮವು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೆರಿಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಪಾಲಕ್, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್, ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ -3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು, ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆರಿಹಣ್ಣುಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿವೆ.
ಚರ್ಮವು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಲೆ, ಕೆರೆತ ಅಥವಾ ದುದ್ದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೇ ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಗನೇ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ನಿತ್ಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಮಯನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.