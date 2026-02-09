Onions: ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಇದರಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಷ್ಟೂ ಒಳ್ಳೆಯದು!

onions: ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅವು ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಹಾರವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂದ ನಂತರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆರಳಿಸುವ ಕರುಳಿನ ಸಹಲಕ್ಷಣಗಳು (ಐಬಿಎಸ್) ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವವರಿಗೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂದ ನಂತರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಚರ್ಮದ ದದ್ದು, ಗಂಟಲು ನೋವು ಅಥವಾ ಮೂಗು ಸೋರುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಅಲರ್ಜಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.I
ನೀವು ಅಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು..ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಇರುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಎದೆಯುರಿ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಉರಿಯೂತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನುವುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಬಿಪಿ ಲೊ ಇರುವವರು ಕೂಡ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು..ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುಣವಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಡಿಮೆ ಬಿಪಿ ಇರುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂದರೆ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು..ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಮೊದಲು ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವೈದ್ಯರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಅವುಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹ ಪ್ರಕಾರವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು, ಆದರೆ ಇತರರು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ..
