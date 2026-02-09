English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • Onions: ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಇದರಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಷ್ಟೂ ಒಳ್ಳೆಯದು!

Onions: ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಇದರಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಷ್ಟೂ ಒಳ್ಳೆಯದು!

onions: ಕೆಲವು ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಜನರು ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 9, 2026, 07:14 PM IST
  • ನೀವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನ ತಿನ್ನಲೇಬೇಡಿ
  • ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುಪೇರು..ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರ
camera icon10
ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುಪೇರು..ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರ
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಗ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆ..
camera icon9
Sun Venus Rahu Conjunction
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಗ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆ..
ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
camera icon10
Trigrahi Rajyoga
ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
15 ರಿಂದ 16 ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾದೆ.. ಪ್ರತಿ ಭಾರಿಯೂ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು..! ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ
camera icon7
ACTRESS
15 ರಿಂದ 16 ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾದೆ.. ಪ್ರತಿ ಭಾರಿಯೂ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು..! ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ
Onions: ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಇದರಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಷ್ಟೂ ಒಳ್ಳೆಯದು!

onions: ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅವು ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಹಾರವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂದ ನಂತರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆರಳಿಸುವ ಕರುಳಿನ ಸಹಲಕ್ಷಣಗಳು (ಐಬಿಎಸ್) ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವವರಿಗೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂದ ನಂತರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಚರ್ಮದ ದದ್ದು, ಗಂಟಲು ನೋವು ಅಥವಾ ಮೂಗು ಸೋರುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಅಲರ್ಜಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.I

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಾರದಲ್ಲಿ ಟೆಡ್ಡಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡುವುದರ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ನೀವು ಅಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು..ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಇರುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಎದೆಯುರಿ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಉರಿಯೂತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನುವುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಬಿಪಿ ಲೊ ಇರುವವರು ಕೂಡ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು..ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುಣವಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಡಿಮೆ ಬಿಪಿ ಇರುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂದರೆ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು..ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಮೊದಲು ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವೈದ್ಯರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಅವುಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹ ಪ್ರಕಾರವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು, ಆದರೆ ಇತರರು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಟನ್‌ನ ಈ ಭಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರ..! ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ತಿಂತೀರಾ..

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

onionHealth alertHealth TipslifestyleCooking

Trending News